Ministero dell'Interno UAE conferma 11 decessi per scontro veicolare a Ras Al Khaimah. Indagini in corso su Al Watan Road dopo intervento protezione civile.

Un incidente tragico ha segnato le strade degli Emirati Arabi Uniti martedì 24 novembre, con il Ministero dell'Interno del paese che ha confermato la morte di undici persone coinvolte in un grave incidente stradale. L'incidente si è verificato nel emirato di Ras Al Khaimah, che è uno dei sette emirati che compongono la federazione, segnando un evento drammatico per la regione che ha immediatamente attivato i servizi di emergenza locali.

Dettagli dell'incidente veicolare a Ras Al Khaimah

La collisione è avvenuta tra un autobus passeggeri e un camion sulla strada Al Watan Road, un'arteria viaria importante dove le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente per tentare di assistere le vittime. Le autorità hanno specificato che i veicoli si sono scontrati in modo violento, causando un disastro che ha richiesto l'immediata mobilitazione di tutte le risorse disponibili sul posto per gestire l'emergenza e isolare l'area del sinistro.

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Intervento dei soccorsi e operazioni di salvataggio

Secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'Interno in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito di social media X, le squadre di ambulanze e della protezione civile sono state coinvolte attivamente nelle operazioni di soccorso immediatamente dopo l'urto. La presenza di questi equipaggi sul luogo dello scontro ha permesso di gestire la scena dell'incidente, sebbene il bilancio delle vittime sia purtroppo stato confermato come consistente e doloroso per la comunità locale e le famiglie coinvolte.

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Identificazione delle vittime e indagine in corso

Il Ministero dell'Interno non ha ancora identificato le persone decedute nell'incidente, né ha fornito dettagli specifici sul numero di eventuali sopravvissuti o feriti presenti tra i passeggeri dell'autobus o i conducenti del mezzo pesante. Le autorità hanno chiarito che stanno conducendo un'indagine approfondita sulle cause esatte dello scontro, promettendo di rilasciare i risultati ufficiali della perizia solo una volta che l'inchiesta sarà stata completata e tutti gli aspetti tecnici saranno stati verificati.

Impatto locale e prossimi passi delle autorità

L'evento ha avuto un impatto immediato sulla circolazione nella zona di Al Watan Road, disturbando il normale flusso veicolare e generando allarme tra la popolazione locale. La comunicazione ufficiale tramite i canali digitali delle autorità ha mirato a fornire una risposta rapida ai media e ai cittadini, assicurando che la trasparenza sarebbe stata mantenuta durante le fasi successive dell'indagine. La comunità attende ora gli esiti dell'ispezione per comprendere le dinamiche precise che hanno portato a questa tragedia stradale nei primi giorni di novembre.