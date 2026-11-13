Incidente in Assam: 23 morti nello scontro tra camion container e autobus

Almeno 23 persone sono morte nello stato indiano dell'Assam dopo lo scontro tra un camion container e un autobus. La polizia avverte che il bilancio potrebbe aumentare.

Almeno 23 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite venerdì 13 novembre, dopo che un camion container si è scontrato con un autobus nello stato dell' Assam, nel nord-est dell'India. Lo riferisce la polizia locale, il cui resoconto è stato ripreso dall'agenzia Reuters.

L'incidente è avvenuto su un'autostrada situata nei pressi del Parco Nazionale di Kaziranga, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO noto per i suoi rinoceronti unicorni. Il parco ricade nel distretto di Golaghat, la cui polizia ha diffuso il bilancio iniziale.

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Dinamica dello scontro e bilancio delle vittime

Il bilancio dello scontro tra il camion container e l'autobus conta 23 morti confermati e sette persone trasportate in ospedale. Lo ha dichiarato Swapnaneel Deka, sovrintendente di polizia del distretto di Golaghat, che ha parlato con Reuters.

Deka ha messo in guardia sul fatto che il numero delle vittime potrebbe crescere. Secondo la sua ricostruzione, l'autobus era diretto verso un distretto limitrofo e trasportava circa 30 persone a bordo.

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L'autista del camion è rimasto ferito nello scontro. Il resoconto della polizia non indica le cause precise dell'impatto, che restano quindi da chiarire.

Reazione del governo dell'Assam e dei soccorsi

Il primo ministro dell'Assam, Himanta Biswa Sarma, ha espresso profondo dolore per la tragedia. In un post pubblicato su X, Sarma ha definito l'incidente un tragico evento e ha dichiarato di sentirsi profondamente addolorato.

Il primo ministro ha inviato sul luogo dell'incidente un ministro di alto rango, con il compito di supervisionare le operazioni di soccorso. Nel suo messaggio, Sarma ha indicato come priorità assoluta che i feriti ricevano senza indugio le migliori cure mediche possibili.

Il testo diffuso da Reuters non riporta ulteriori misure annunciate dal governo statale. Le informazioni disponibili si limitano quindi alle dichiarazioni della polizia di Golaghat e del primo ministro.

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Kaziranga, Golaghat e la sicurezza sulle strade

Lo scontro è avvenuto su una strada vicina a Kaziranga, un sito UNESCO che attira l'attenzione internazionale per la presenza dei rinoceronti unicorni. Il collegamento tra il parco e le aree circostanti passa per arterie molto frequentate dai mezzi pesanti e dai bus.

Il distretto di Golaghat comprende il parco, e la sua polizia è quella che ha fornito il conteggio delle vittime. Per questo motivo, le autorità distrettuali restano il punto di riferimento per gli aggiornamenti sul bilancio.

Nel quadro fornito dalle fonti, il dato più importante resta il numero di 23 morti confermati, accompagnato dal rischio di un ulteriore aumento. Gli aggiornamenti successivi della polizia di Golaghat e del governo dell'Assam saranno quindi decisivi per capire la reale portata della tragedia.