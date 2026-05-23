Incidente istituzionale, Juventus in fuga dalla Champions, Toro arde su tifosi e ordine pubblico

Il Toro si unisce ai rossoneri in fuga dalla Champions, un risultato positivo servirebbe per non perdere l'accesso all'Europa League. I bianconeri alla ricerca di un superquadro, tanto da voler fare dimissioni dopo un risultato negativo bloccato i chiarimenti sul nuovo progetto. Sperano in una collaborazione tra Gasperini e Conte.Risultato positivo serve per non perdere la Champions. Spaletti non è esonerato.

Il Toro causa un incidente istituzionale su tifosi e ordine pubblico, la Juve insegue la Champions senza il centravanti serbo . Sarà pieno per il derby all’ultima giornata.

L'occasione per un bell’inciampo istituzionale: il club ha infatti diramato un comunicato in cui rendeva noto che non sarebbe stato possibile l'accesso nelle zone Distinti e Primavera ai tifosi con colori bianconeri. Da lì, la risposta stupita della: «Nessun divieto». Da lì, su invito della Questura, l'ulteriore comunicazione del Toro, che ha specificato di ritenere riservati ai tifosi granata quei settori, cosa che sarebbe stata resa nota agli acquirenti al momento dell'acquisto. Si vedrà...

Ai bianconeri serve una combinazione abbastanza improbabile di risultati: oltre alla vittoria sul Toro, un passo falso di almeno due tra..





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