Incidente Learjet Palm Beach: nove morti in Florida il 1 novembre 2026

Un Learjet 60 è precipitato nella contea di Palm Beach, Florida, il 1 novembre 2026 uccidendo tutte le nove persone a bordo. Dettagli sull'incidente aereo.

Un jet privato Learjet 60 si è schiantato domenica pomeriggio in una zona residenziale della contea di Palm Beach, in Florida, causando la morte immediata di tutte e nove le persone presenti a bordo. L'incidente è avvenuto l'1 novembre 2026 nel territorio statunitense. I funzionari dei trasporti federali hanno confermato la tragicità dell'evento con dati precisi sulle vittime e sul velivolo coinvolto nel disastro.

Dettagli sul volo e destinazione finale

Secondo quanto dichiarato dalla Federal Aviation Administration in un comunicato ufficiale, il velivolo aveva preso il volo dall'aeroporto internazionale Austin-Bergstrom situato nello stato del Texas. La destinazione finale del viaggio era l'aeroporto di North Eleuthera nelle Bahamas. Il volo collegava quindi due punti distanti attraverso il territorio nazionale e internazionale con un tragico epilogo in Florida.

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Testimonianze dei soccorritori e autorità

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha definito l'accaduto una tragedia di proporzioni enormi durante una conferenza stampa tenuta nelle vicinanze del sito del disastro a Lake Worth Beach. Egli ha descritto le immagini video diffuse come scioccanti, paragonando l'impatto a un missile che cadeva con un'enorme esplosione e detriti dispersi ovunque. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha etichettato l'evento come una tragedia orribile.

Condizioni meteo e evacuazione della zona

Il commissario della contea di Palm Beach Joel Flores ha riferito che l'impatto ha creato un enorme cratere lungo la strada, vicino all'ingresso di un parco di case mobili. La potenza dell'esplosione ha richiesto l'evacuazione di circa 600 residenti dalla zona colpita. Le persone sono state traslocate in due centri di accoglienza dedicati situati nella stessa contea per garantirne la sicurezza immediata.

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Au momento dell'incidente, il servizio meteorologico AccuWeather ha confermato che nella zona erano presenti forti piogge e temporali. Le condizioni atmosferiche avverse hanno sicuramente influito sulle operazioni di soccorso e sulle indagini preliminari svolte dalle autorità locali e federali sul luogo del disastro.

Registrazioni audio e dati tecnici del velivolo

Una registrazione audio dal centro di controllo del traffico aereo di Miami, diffusa su LiveATC, ha catturato gli ultimi momenti del volo in modo dettagliato. I piloti hanno inizialmente segnalato di gestire il ghiaccio e di incontrare turbolenza moderata cercando rotte migliori. In seguito, un rapido peggioramento ha portato alla dichiarazione di emergenza con un tasso di discesa estremamente elevato.

Investigazioni e supporto del costruttore

Il National Transportation Safety Board ha avviato un'indagine formale sull'incidente aereo. I registri FAA indicano che la proprietà del Learjet 60, prodotto da Bombardier, apparteneva a una società del Delaware. La canadese Bombardier ha annunciato il pieno sostegno alle indagini e la collaborazione necessaria per ricostruire le cause tecniche del disastro.