La Procura di Milano chiude le indagini sull'incidente di Leonardo Maria Del Vecchio. Cade l'accusa di omissione di soccorso, ridotta a false dichiarazioni.

Le indagini condotte dalla Procura di Milano si sono concluse ufficialmente riguardo all'incidente stradale verificatosi il 16 novembre 2025 sulla Tangenziale Est di Milano. L'erede di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, risultava indagato per aver abbandonato il luogo dell'impatto con un'automobilista. Le autorità giudicanti hanno però apportato modifiche sostanziali ai capi d'imputazione a suo carico, eliminando definitivamente l'ipotesi di omissione di soccorso. Questa decisione rappresenta un ribaltamento significativo rispetto alle prime fasi delle indagini, modificando la traiettoria legale dell'episodio.

Nuova Definizione Giuridica Delle Responsabilità

Il nucleo centrale della decisione della Procura riguarda la ridefinizione delle condotte illegali attribuite al principale indagato. Leonardo Maria Del Vecchio rimane sotto accusa esclusivamente per aver presentato false dichiarazioni a un pubblico ufficiale riguardante la propria identità o qualità personali al momento delle perizie e degli interrogatori. Inoltre, resta il titolo di non essersi fermato immediatamente dopo l'impatto, ma senza le aggravanti penali precedentemente contemplate. Questo ridimensionamento giuridico è stato confermato direttamente dall'avvocato Domenico Aiello, difensore storico della famiglia.

Also read Rovigo: Adolescenti rubano pullman Bus Italia Veneto, incidente e fermo

Domenico Aiello ha spiegato al Corriere della Sera che i nuovi capi d'imputazione sono stati decisamente ridimensionati rispetto alle ipotesi iniziali formulate dalle autorità. L'aspetto cruciale è che ora non si parla più di omissione di soccorso, un reato grave, ma di una ipotesi minore. Tale circostanza potrebbe condurre anche a una semplice sanzione amministrativa, evitando così il rischio di un processo penale più lungo e complesso. Questa evoluzione indica una valutazione più sfumata degli eventi da parte dei magistrati milanesi.

Difesa E Dinamica Dello Scontro Veicolare

La strategia difensiva guidata da Domenico Aiello si basa su due fatti oggettivi e non smentibili per chiarire completamente la posizione del cliente. Il primo punto fermante riguarda l'assenza di danni fisici alla conducente coinvolta, una donna alla guida di una BMW. L'avvocato sottolinea che non ci sono stati danni fisici alla conducente coinvolta nell'incidente, tanto è vero che la stessa Procura riporta nei verbali giorni di prognosi, zero. Questa assenza di lesioni personali è un elemento cardine per minimizzare la gravità percepita dell'abbandono.

Advertisement

La dinamica dello scontro è stata ricostruita con precisione dall'autorità giudiziaria. Il 16 novembre 2025 Del Vecchio, alla guida della sua Ferrari Purosangue 222, tamponò una BMW mentre stava eseguendo un sorpasso sulla tangenziale Est. L'impatto avvenne in un momento di traffico intenso, ma le conseguenze fisiche furono nulle per l'altra parte. La difesa insiste sul fatto che l'allontanamento non fu volontario per sfuggire alle responsabilità, ma dettato da una specifica sequenza di eventi verificatosi sul posto.

Il Ruolo Dell'Autista E Le Prove Videotape

Un aspetto critico della vicenda riguarda la presenza di un autista al luogo dell'incidente dopo la partenza di Leonardo Maria Del Vecchio. Quando sul luogo è poi arrivata la polizia stradale, l'imprenditore non c'era più. Al suo posto c'era un suo autista, giunto con un'altra auto che aveva consegnato a Leonardo Maria Del Vecchio. L'autista ha poi riferito agli agenti che era lui volante della Ferrari, mentendo chiaramente sulla propria identità. Questa versione è stata smentita dai testimoni presenti e dalle telecamere di sorveglianza.

L'avviso di garanzia è arrivato anche al suo autista che l'ha raggiunto solo in seguito per la complicità nel mascherare l'identità del vero guidatore. Tuttavia, la difesa di Leonardo Maria Del Vecchio punta su una giustificazione precisa per l'allontanamento. Secondo l'avvocato, l'erede dell'impero di EssilorLuxottica avrebbe lasciato la Tangenziale soltanto dopo aver ricevuto le necessarie rassicurazioni sulla incolumità della conducente coinvolta. Questa dinamica sarebbe confermata dal sistema di videosorveglianza sia dei testimoni presenti sul posto. In particolare, un operatore sanitario attests che si sarebbe allontanato dopo 40 minuti dal fatto, quando ancora non era arrivata alcuna pattuglia delle forze dell'ordine.

Conseguenze Per L'Impero Aziendale

Questa conclusione delle indagini incide sulla reputazione personale di Leonardo Maria Del Vecchio, figura di spicco nel mondo del lusso e degli occhiali. La società EssilorLuxottica, di cui è il fondatore e punto di riferimento storico, ha visto il suo nome associato a un episodio di cronaca nera. Sebbene l'eliminazione dell'accusa di omissione di soccorso alleggerisca il peso legale, la questione delle false dichiarazioni rimane aperta. La difesa intende chiarire la posizione del suo cliente nelle sedi opportune, puntando su una ricostruzione dei fatti che assolvano l'imprenditore da ogni colpa morale.

Advertisement

Le prossime tappe del procedimento giudiziario dipenderanno dall'evolversi della valutazione sulle sanzioni amministrative o penali minori. I magistrati dovranno ora definire se procedere con un rito abbreviato o con un giudizio normale per le accuse rimanenti. L'attenzione dell'opinione pubblica si sposterà ora sulle eventuali penalizzazioni economiche o sui risvolti mediatici per la famiglia Del Vecchio. L'incidente sulla Tangenziale Est di Milano è diventato un caso di studio su come le prove video possano ribaltare le narrative iniziali della polizia stradale.