Incidente Money Road tra registi e produzione, sequestro di dispositivi per incidenti subacquei

Durante il contenuto del messaggio, Fabio Caressa esprime la sua posizione intenzionato rispetto alla situazione di non accordo tra i registi e la produzione di Money Road e affida la produzione a metà. Inoltre, i dispositivi elettronici sono stati sequestrati e sono stati evidenziati la cosiddetta ÒMoney Road? Funziona perché è un reality autentico?Ó, che è diventato un momento popolare dopo la visione dell'adesione di alcuni registi alla produzione dopo le riprese. Infine, nelle ultime notizie, la squadra mobile di Genova ha sequestrato i dispositivi elettronici, inclusi telefoni cellulari, computer, chiavette e un hard disk, che belonged la professoressa Monica Montefalcone e altri sub morta durante l’immersioneenglossa grotta subacquea dell’Atollo di Vaavu alle Maldive. I dispositivi elettronici sono stati riportati in Italia da Stefano Vanin, professore associato di Zoologia all’Università di Genova. Un fascicolo tecnico è stato aperto a Genova per autorizzare l’acquisizione del sequestro. Gli atti verranno valutati dai investigatori romani, che hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.

Fabio Caressa: Ò io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a metà. Money Road ?

Funziona perché è un reality autentico" (il contenuto della vicenda relativa a una situazione di non accordo tra i registi di Money Road e la produzione, mentre un’altra vicenda riguarda la sequestrazione e il sequestro di dispositivi elettronici in seguito all’immersione in una grotta subacquea) ",La squadra mobile di Genova ha sequestrato telefoni cellulari, computer, chiavette e un hard disk appartenenti alla professoressa Monica Montefalcone e agli altri sub morti durante l’immersione in una grotta subacquea dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. I dispositivi elettronici sono stati riportati in Italia da Stefano Vanin, professore associato di Zoologia all’Università di Genova, che si trovava a bordo della Duke of York.

Il docente è stato convocato in questura, dove ha consegnato agli investigatori tutto il materiale dei cinque sub..





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