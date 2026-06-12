Incidente mortale a Milano: giovane di 19 anni investito da un'auto mentre era passeggero su monopattino elettrico

Un tragico scontro nella notte del 11-12 giugno a via dell'Innovazione, Milano, ha causato la morte di un diciannoveenne passeggero su monopattino elettrico, investito da una vettura guidata da una ventunenne. Le autorità indagano sulla dinamica dell'incidente.

Nelle prime ore della notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno si è verificato un grave incidente stradale nella zona di via dell'Innovazione, nel quartiere Bicocca di Milano .

Un giovane di diciannove anni, che stava viaggiando come passeggero su un monopattino elettrico condotto da un coetaneo, è stato investito da un'autovettura guidata da una ventunenne. La collisione ha provocato ferite catastrofiche al passeggero, il quale è stato trasportato in ambulanza verso l'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il conducente del monopattino, ferito in maniera meno grave, è stato accompagnato in codice giallo al reparto di traumatologia del San Gerardo di Monza per le cure necessarie.

Anche la giovane alla guida dell'automobile ha richiesto l'intervento dei soccorsi per via di uno stato di agitazione e spavento, ma non ha riportato lesioni fisiche gravi. Gli operatori del soccorso sono stati allertati poco dopo la mezzanotte e, sul luogo dell'incidente, hanno operato due ambulanze e due automediche. I sanitari hanno immediatamente valutato le condizioni dei feriti, garantendo le prime cure vitali al passeggero del monopattino e al conducente dell'auto.

Poco dopo, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno provveduto a delimitare l'area, raccogliere le testimonianze dei presenti e avviare le indagini preliminari per ricostruire la dinamica esatta dell'impatto. I rilievi tecnici includono l'analisi dei segni di frenata, la posizione dei veicoli al momento dell'urto e l'eventuale presenza di ostacoli o condizioni di scarsa visibilità che potrebbero aver influito sull'incidente.

Le autorità locali hanno già avviato una verifica approfondita per accertare eventuali responsabilità penali o civili. Il caso ha sollevato una serie di interrogativi sulla sicurezza dei veicoli elettrici a due ruote e sulla necessità di regole più stringenti per l'uso condiviso di strade urbane trafficate. Nel frattempo, il dipartimento di comunicazione dell'ospedale Niguarda ha espresso cordoglio alla famiglia del giovane deceduto, promettendo di fornire tutto il supporto possibile durante il periodo di lutto.

La vicenda, che ha scosso la comunità locale, è destinata a diventare oggetto di dibattito pubblico sulla prevenzione degli incidenti stradali e sulla tutela dei giovani conducenti di veicoli elettrici





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