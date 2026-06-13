Incidente mortale: auto investe due ragazzi all'uscita di un locale; 23enne morto, ferito l'altro

Tragico incidente stradale a Roma, un 23enne studente è deceduto mentre camminava a bordo strada dopo esser usciti da un locale dopo esser investito da un'auto che ha travolto entrambi i ragazzi. Anche il coetaneo è ferito. Vasco, in concerto a Rimini, fa notare la mancanza del bisogno di parli al palco poiché le sue canzoni fanno la stessa cosa. Beatrice morta a 2 anni, catturato l'arrestato e foto e video in cui la costringevano a fumare, Fedez e Piccoli ospiti del nuovo nido d'amore, Estate, le estrazioni dei numeri vincenti e tanto altro ancora

Auto investe due ragazzi all'uscita di un locale alle porte di Roma, morto un 23enne. Caccia al pirata della strada Guidonia Montecelio mentre camminava a piedi insieme ad alcuni amici.

La persona alla guida dell'auto non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. A quanto ricostruito la macchina ha travolto i due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo esser usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto, è deceduto. L'altro, coetaneo, è ferito.

Vasco in concerto a Rimini: 'Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano





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Tragico Incidente Stradale Si È Verificato A R

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