Grave incidente stradale il 19 novembre a Gubbio. Nicola Lepri perde la vita dopo il tamponamento. Dettagli sulle vittime e sulle dinamiche dell'urto.

Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata del 19 novembre nel territorio di Gubbio, in provincia di Perugia. La dinamica ha coinvolto tre autovetture e un mezzo pesante, causando la morte di Nicola Lepri, un uomo di 41 anni, e il lieve ferimento di altre due persone. Il sinistro si è verificato lungo la strada statale 219 Pian d'Assino, in un tratto tra Branca e Torre Calzolari che risultava interessato da lavori stradali. La circolazione in quella specifica zona è regolamentata da un semaforo per il senso unico alternato, elemento che potrebbe essere cruciale nelle successive ricostruzioni.

Dettagli tecnici e dinamica dell'urto

L'evento critico è avvenuto esattamente all'altezza del chilometro 10+800 della statale, un punto di passaggio obbligato a causa del cantiere presente. Secondo le prime informazioni raccolte, tre auto e un mezzo pesante si sono scontrati tra loro per cause ancora da chiarire approfonditamente. La complessità del colpo è aumentata dalla presenza del cantiere, che imponeva una gestione accurata dei flussi veicolari. La Polizia Locale di Gubbio ha immediatamente intervenuto per condurre i rilievi tecnici e gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la successione degli eventi e le responsabilità.

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Le vittime dell'incidente stradale

Il bilancio delle vittime vede Nicola Lepri come unica vittima deceduta, un tragico evento che lo avrebbe visto compiere il proprio compleanno nei prossimi giorni. Lepri ha riportato ferite gravissime, tali da richiedere un urgente trasferimento ospedaliero con l'elicottero sanitario. Purtroppo, le condizioni meteorologiche avverse, descritte come maltempo, hanno impedito il decollo del mezzo aereo. Di conseguenza, il paziente è stato trasportato in codice rosso attraverso la strada verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove purtroppo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Accanto a lui, sono state colpite altre due persone: un uomo di circa 40 anni e un terzo individuo di una decina di anni più anziano. Entrambi i feriti, residenti nell'area dell'Alto Chiascio, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Branca. Fortunatamente, i loro traumi sono risultata lievi, limitandosi a contusioni di varia entità.

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Indagini della Polizia Locale di Gubbio

Le indagini sulla natura delle cause che hanno portato al disastroso tamponamento sono attualmente aperte e in fase di avanzamento. La Polizia Locale di Gubbio sta lavorando con rigore per definire se il segnale semaforico per il senso unico alternato sia stato correttamente osservato o meno dagli operatori stradali e dagli automobilisti coinvolti. La presenza di un cantiere e la conseguente modifica provvisoria della viabilità rappresentano un fattore di rischio che richiede un'analisi attenta. Gli inquirenti stanno valutando ogni elemento materiale per stabilire se vi siano state violazioni del codice della strada o problemi tecnici legati ai veicoli. La ricostruzione dettagliata è fondamentale per comprendere come tre automobili e un mezzo pesante possano trovarsi nello stesso spazio in tempi così ravvicinati.