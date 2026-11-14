Incidente mortale in Calabria: 4 vittime e un ferito grave sulla statale 107

Un violento scontro tra due auto in galleria a San Fili ha causato quattro morti e un ferito grave. Dettagli sull'impatto, i soccorsi del 118 e le indagini in corso.

Quattro persone hanno perso la vita e un ulteriore viaggiatore versa in condizioni di grave preoccupazione a seguito di un terribile incidente stradale verificatosi nella provincia di Cosenza. Il sinistro, caratterizzato da un impatto di estrema violenza, ha coinvolto due veicoli all'interno di una galleria situata lungo la statale 107, un arteria viaria fondamentale che collega le diverse aree del territorio calabro verso la cittadina di Paola. La gravità dell'evento ha richiesto l'immediata attivazione di tutte le risorse di emergenza disponibili nella zona.

Dettagli dell'impatto nella galleria

Lo scontro è avvenuto in un tratto di strada specifico, all'interno di una galleria, circostanza che ha sicuramente aggravato le conseguenze dell'incidente a causa dello spazio ridotto e della possibile scarsa visibilità o delle condizioni del manto stradale. Le due automobili si sono scontrate frontalmente o lateralmente con una forza tale da causare la morte istantanea o protratta dei quattro occupanti, mentre il quinto membro del convoglio ha riportato ferite gravi. I soccorritori hanno lavorato con estrema rapidità per isolare la scena e fornire i primi aiuti ai superstiti, tentativi resi più complessi dalla natura violenta dell'urto.

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Risposta immediata e operazioni di soccorso

Sul luogo dell'incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, il servizio di emergenza medica regionale, che hanno prestato le prime cure ai feriti sul posto. Data la gravità delle lesioni riportate, è stato immediatamente attivato anche l'elisoccorso, il servizio di eliquisoccorso, per garantire un trasferimento medico assistito il più veloce possibile verso strutture ospedaliere dotate di reparti di rianimazione e chirurgia avanzata. Questo mezzo di trasporto aereo è stato fondamentale per ridurre i tempi di arrivo in ospedale, fattore critico per la sopravvivenza dei pazienti in shock emorragico o con traumatismi multipli.

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Condizioni del ferito e trasporto ospedaliero

Il singolo superstite, definito in condizioni di grave pericolo di vita, è stato immediatamente caricato sull'elisoccorso e trasportato nell'ospedale di Cosenza. La struttura sanitaria capoluogo di provincia rappresenta il punto di riferimento principale per le emergenze traumatiche nell'area, disponendo delle attrezzature necessarie per affrontare traumi severi. Il suo stato di salute rimane fragile e sotto osservazione stretta, mentre le indagini iniziali si concentrano sul ricostruire le dinamiche esatte dello scontro per escludere o confermare possibili cause esterne come la velocità eccessiva, il malfunzionamento meccanico o le condizioni meteorologiche.

Conseguenze sulla viabilità e indagini preliminari

La chiusura della galleria e di un tratto significativo della statale 107 ha causato disagi immediati e rallentamenti alla circolazione dei veicoli nelle ore successive all'incidente. Le autorità stradali hanno dovuto gestire il deviatamento del traffico per garantire la sicurezza degli altri utenti della strada mentre le squadre di recupero smantellavano i veicoli coinvolti. Le cause dell'incidente sono ancora in corso d'accertamento, come riportato dalle cronache locali, e spetterà alle forze dell'ordine e ai periti del Tribunale completare le analisi tecniche per stabilire con certezza la dinamica dell'urto e le eventuali responsabilità civili o penali.