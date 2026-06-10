Incidente mortale nell'est di Milano, indagano i Carabinieri dopo l'omicidio

Un uomo di 22 anni è stato ucciso brutalmente nella notte tra sabato e domenica scorsa, in via delleಂಧri. Gli inquirenti della Squadra Mobile invece indagano sull'accaduto e cercano di identificare i componenti del gruppo legato ai Latin Kings che ha agguantato il giovane.

Il 22enne, Gianluca Ibarra Silvera, è stato ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa . Lo ha stabilito l'autopsia, che ha confermato che era stato raggiunto da almeno 30 coltellate, tutte sulle gambe, una delle quali ha inciso l'arteria femorale provocandogli una devastante emorragia.

In carcere per il delitto si trovano già Jefferson Smit Echevarra Verano, 19enne peruviano componente di una banda dei Latin Kings, e Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni. Il secondo è stato rintracciato a bordo di un Flix-bus a Bardonecchia (Torino) di ritorno dalla Spagna dove cercava di fuggire. L'inchiesta della Squadra Mobile prosegue per identificare tutti i 17 componenti del gruppo legato ai Latin Kings che ha aggredito Gianluca e il fratello alla stazione.

Il fratello era riuscito a sfuggire all'aggressione. Ad affermarlo il legale della famiglia di Gianluca, Paolo Camporini. Non avevano nessun problema e erano dei bravi ragazzi che lavoravano da tempo. Era tornato dal primo lavoro post-universitario e voleva far festa con la prima visita delle sorelle all'aeroporto di Milano.

Anche mamma e figlia avevano tentato di organizzargli una sorpresa, ma le liti in famiglia erano state avvolte in una grossa crepe. Seguirà il emerytone del doppio omicidio aggravato che verrà mosso dal gip. Trovate le piante di ricino a Pietracatell





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