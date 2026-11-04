Incidente mortale Piacenza: tecnico Afr investito, Cgil chiede chiarimenti Iren

Marco Carini muore investito leggendo contatori a Piacenza. La Cgil contesta la sicurezza nei cantieri Iren e richiede audizioni sulle appaltazioni.

Marco Carini, tecnico delle letture contatori di 54 anni, ha perso la vita mercoledì 4 novembre nel comune di San Nicolò di Rottofreno, in provincia di Piacenza. L'incidente tragico si è verificato in via Harris, dove il lavoratore stava operando presso un pozzetto idrico davanti a un cancello residenziale.

La dinamica dell'incidente in via Harris

I dettagli ricostruiti dalle indagini preliminari indicano che il veicolo stava eseguendo una manovra di parcheggio quando ha investito il tecnico. Marco Carini si trovava all'interno della fossa, parzialmente allineata al piano stradale, intento a leggere i contatori dell'acqua. Il conducente dell'auto, identificato come un uomo di 78 anni, non avrebbe visto la presenza del lavoratore prima dell'impatto.

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I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente con un'ambulanza e un'eliambulanza sul luogo. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione e trasporto in struttura ospedaliera, il tecnico della ditta Afr non è riuscito a salvarsi. I Carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per accertare definitivamente la dinamica dell'investimento.

Le richieste di trasparenza della Cgil

La Cgil di Piacenza, insieme alle categorie sindacali Filctem e Fp, ha sollevato fermamente interrogativi sulla sicurezza sul lavoro. Il sindacato ha richiesto a Iren chiarimenti ufficiali riguardo alle imprese appaltatrici del servizio e al corretto inquadramento contrattuale del personale impiegato. È fondamentale verificare se le misure di protezione contro il passaggio veicolare nei pozzetti fossero state effettivamente adottate.

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Le rappresentanze sindacali chiedono una verifica puntuale di quali protocolli di sicurezza fossero previsti per tutelare chi lavorava nelle cavità sotterranee. La sicurezza del tecnico coinvolto nell'incidente in via Harris appare al centro del dibattito sindacale, con l'obiettivo di prevenire futuri eventi simili nei cantieri della zona.

Posizioni di Ireti e contesto delle vertenze

L'azienda Ireti, società parte del gruppo Iren, ha rilasciato una nota ufficiale esprimendo profondo cordoglio. L'azienda ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia del dipendente scomparso. Le organizzazioni Fp e Filctem hanno chiesto alla direzione di collaborare pienamente con le autorità investigative per far luce sugli eventi.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di tensioni contrattuali. La Cgil ha ricordato che le questioni sugli appalti sono già motivo dello sciopero unitario del gruppo Iren. La protesta è stata proclamata per il 4 dicembre nelle sedi di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Genova e Torino.