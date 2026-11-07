Incidente mortale Roma, 21enne si confessa per la morte di Gianmarco Emiliani

Una ragazza di 21 anni si consegna ai vigili per l'omicidio stradale di Gianmarco Emiliani a Roma. La guida di Toyota Aygo X rischia 12 anni di carcere per distrazione al cellulare.

Il caso di cronaca nera che ha scosso Roma vede la confesso di una giovane donna di 21 anni, accusata della morte di Gianmarco Emiliani . La ragazza si è spontaneamente presentata presso gli uffici del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, rivelando di aver investito e causato la morte del giovane. L'incidente si è verificato nel centro della Capitale, in prossimità dello svincolo per Via dei Campi Sportivi, lungo Via Salaria. La giovane Guida una Toyota Aygo X e rischia un'ampia pena detentiva a seguito della confessata fuga dalla scena del delitto.

Dettagli dell'incidente e dinamica

La dinamica dell'evento è stata ricostruita grazie alle dichiarazioni rilasciate dalla 21enne e alle prove fotografiche acquisite. Gianmarco Emiliani , che si spostava su una Vespa, è caduto dal mezzo prima dello svincolo per Via dei Campi Sportivi, nei pressi di Acqua Acetosa. Subito dopo la caduta, l'auto della giovane lo ha investito in pieno. La guida ha ammesso di non aver visto il pedone a causa del buio e della distrazione, probabilmente dovuta all'uso del telefono cellulare durante la guida. La conferma visiva è arrivata dalle telecamere di sicurezza che hanno immortalato il veicolo in un'area di servizio immediatamente dopo l'urto.

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Posizione della giovane guida

La donna ha fornito una versione dettagliata della sua reazione post-incidente. Dopo aver causato il primo impatto, ha riferito di essere fuggita dal luogo dello scontro a causa della paura. "Sono stata io a investire quel ragazzo sull'Olimpica: me lo sono ritrovato a terra davanti all'improvviso, era buio, non ho potuto evitarlo. E sono fuggita per paura", ha dichiarato ai vigili urbani. La giovane si è lasciata prendere dal rimorso per 24 ore, fino al momento in cui ha deciso di consegnarsi alle autorità. Attualmente è denunciata a piede libero per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L'auto coinvolta, una Toyota Aygo X, è stata sequestrata dalla Polizia Locale.

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Impatto legale e prossimi step

Le conseguenze legali per la 21enne sono gravi e potrebbero portare a una condanna fino a dodici anni di carcere. L'ipotesi investigativa centrale riguarda la distrazione alla guida, con un probabile utilizzo del cellulare al momento dell'incidente. Non è ancora chiaro se la giovane conducesse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti; gli esami tossicologici saranno determinanti per questa parte dell'indagine. Gli investigatori hanno già identificato la sua auto grazie alle telecamere di sicurezza e alle testimonianze di almeno due presenti. Una delle persone ha tentato di prestare soccorso a Gianmarco Emiliani , che si era miracolosamente rialzato dopo la prima caduta prima di essere nuovamente investito.