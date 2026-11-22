Tragedia al km 4 della SP 9 a Spinazzola: un incidente fatale colpisce quattro giovani. Il conducente 18enne trasportato in eliambulanza. Dettagli e dinamiche.

Una tragedia stradale ha sconvolto la tarda serata di sabato 21 novembre nel nord Barese, specificamente nel comune di Spinazzola. L'incidente, verificatosi al chilometro quattro della Strada Provinciale 9, ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di tre coetanei, segnando un netto spartiacque nelle vite dei giovani coinvolti e lasciando la comunità locale profondamente scossa dall'accaduto.

Dettagli tecnici dell'incidente e dinamica

La vettura coinvolta, un'Alfa Romeo 147, ha perso il controllo e si è ribaltata, finendo fuori carreggiata. Le cause esatte dello schianto sono ancora oggetto di approfondimento e dovranno essere accertate dalle autorità competenti durante le indagini. L'impatto è stato violento e le conseguenze immediate sono state critiche, con il corpo del minorenne rimasto intrappolato nell'abitacolo della vettura rovesciata, rendendo necessario un intervento tecnico complesso per il suo recupero.

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Posizioni delle autorità e ruoli dei soccorritori

Il personale del 118 ha coordinato i soccorsi immediate sul luogo, garantendo il primo soccorso ai feriti presenti a bordo prima del trasferimento verso le strutture ospedaliere. I Vigili del Fuoco hanno svolto un ruolo cruciale nell'estrazione del corpo del ragazzo deceduto, lavorando con cautela e precisione in un contesto di emergenza. La Polizia Locale, giunta rapidamente sul posto, ha assunto la direzione delle indagini per ricostruire con rigore la dinamica dell'incidente e identificare eventuali responsabilità.

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Impatto reale e stato dei sopravvissuti

Il conducente dell'Alfa Romeo 147, un 18enne, ha riportato lesioni gravi che ne hanno compromesso le condizioni di salute. Per garantirgli le cure mediche più appropriate, il personale sanitario lo ha trasferito tramite eliambulanza presso l'ospedale di Potenza, distante dal luogo dell'incidente. I due giovani ragazze presenti a bordo hanno subito invece soltanto lievi ferite, rimanendo sostanzialmente illesse rispetto alla gravità del sinistro, sebbene traumatizzate dall'accaduto.

Questo evento drammatico evidenzia la vulnerabilità dei giovani al volante e la necessità di una costante vigilanza sulle strade provinciali. Le autorità locali hanno confermato la piena collaborazione con le forze dell'ordine per chiudere rapidamente le verifiche e fare luce sulle circostanze precise che hanno portato allo schianto, garantendo trasparenza e giustizia per le famiglie coinvolte in questo luttuoso episodio.