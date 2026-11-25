Un incidente grave sulla Statale 7 a Grottaglie ha causato la morte di un conducente di scooter. Il traffico è tornato alla normalità dopo lunghe attese notturne.

Una tragedia stradale ha colpito la zona di Grottaglie, in provincia di Taranto, nella tarda serata di martedì 24 novembre 2026. Intorno alle ore 23:00, sulla Statale 7 in direzione Brindisi, si è verificato un grave incidente tra uno scooter e un autocarro. L'impatto ha causato la morte immediata del conducente dello scooter, identificato come Palmisano, di 36 anni.

Dettagli dello scontro e dinamica dell'incidente

Le prime indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'evento che ha cambiato per sempre la vita delle persone coinvolte. L'autocarro, carico di materiale ferroso, si trovava in sosta sul ciglio della carreggiata. In queste condizioni, il mezzo pesante sembrava essere fermato e stabile rispetto al flusso del traffico.

Also read Geri Halliwell-Horner abbraccia Camilla: incidente diplomatico a St James's Palace

Lo scooter guidato da Palmisano non è riuscito a evitare la collisione con il veicolo fermo. L'urto è avvenuto con una forza tale da essere fatale per il guidatore del due ruote. L'incidente ha attirato l'attenzione delle autorità e dei soccorsi locali fin dai primi minuti.

Presenza dei soccorsi e intervento delle autorità

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari del 118. Hanno raggiunto la scena anche gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Stradale. Il personale dell'Anas è giunto successivamente per gestire la viabilità e iniziare le operazioni di sgombero.

Advertisement

L'obiettivo principale dei soccorritori era garantire la sicurezza del sito e prestare assistenza. Purtroppo, non è stato possibile salvaguardare la vita di Palmisano. Le forze dell'ordine hanno iniziato a regolare il traffico per consentire il transito delle ambulanze e dei mezzi di soccorso.

Impatto sul traffico e chiusura della carreggiata

La chiusura del tratto stradale per effettuare i rilievi tecnici e la messa in sicurezza ha provocato disagi enormi. Le code si sono estese per oltre tre chilometri, bloccando migliaia di veicoli. I conducenti sono rimasti intrappolati nel traffico notturno per diverse ore.

I mezzi rimasti bloccati sono stati fatti uscire dalla statale percorrendo un breve tratto contromano. Questo maneuver è stato necessario per raggiungere il primo svincolo disponibile e far defluire il traffico. La situazione è rimasta critica fino alla rimozione completa dei veicoli coinvolti.

Riapertura della strada e恢复正常 viabilità

La viabilità è tornata regolare intorno alle 2:00 di mercoledì 25 novembre 2026. Questa operazione è stata compiuta una volta che lo scooter e l'autocarro sono stati rimossi dalla sede stradale. Le autorità hanno potuto così riportare l'ordine nel flusso del traffico.

Advertisement

La lunga attesa ha richiesto pazienza da parte di tutti i conducenti. La riapertura della strada ha segnato la fine di una notte di attesa e incertezza per i viaggiatori che transitavano in quella zona. L'indagine continua per stabilire eventuali responsabilità specifiche.