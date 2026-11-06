Incidente mortale su provinciale 63: muore Catalin Grigoras dopo collisione con camion

Catalin Grigoras, 49 anni, perde la vita nella provincia di Mantova per un incidente stradale sulla provinciale 63. Dettagli dello scontro e reazione delle autorità.

Catalin Grigoras ha perso la vita in un grave incidente stradale verificatosi lungo la provinciale 63, nel territorio della provincia di Mantova. L'automobilista di origine rumena era alla guida di una Ford Puma quando il veicolo ha invaso la corsia opposta al suo senso di marcia, finendo per scontrarsi frontalmente con un mezzo pesante.

Dettagli dello scontro mortale

L'incidente si è consumato mentre Catalin Grigoras viaggiava in direzione della statale 420 Sabbionetana, provenendo da Rivarolo del Re. Il 49enne, che avrebbe compiuto cinquant'anni tra pochi giorni, ha perso il controllo del proprio autovettura, uscendo dalla sua carreggiata e andando a impattare contro un camion Volvo guidato da un conducente di 56 anni originario di Solarolo Rainiero.

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Lo scontro è stato violento e immediato. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi sanitari, i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118 non hanno avuto successo. I medici hanno potuto constatare solo il decesso dell'uomo sul posto, salvando la vita del camionista che non ha riportato lesioni di alcuna entità.

Risposta delle forze dell'ordine

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Sabbioneta per gestire la scena e avviare le necessarie indagini preliminari. Le autorità hanno provveduto al sequestro di entrambi i veicoli coinvolti nello scontro, la Ford Puma e il camion Volvo, come parte integrante delle procedure investigative per stabilire le dinamiche precise dell'accaduto.

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La salma di Catalin Grigoras è stata successivamente restituita ai familiari, permettendo loro di prendere le dovute disposizioni per le pratiche funebri. La comunità locale esprime cordoglio per la perdita prematura di un uomo che stava per raggiungere la soglia dei cinquanta anni di età, ricordando la tragicità dell'evento avvenuto nelle vicinanze di Sabbioneta.

Impatto sociale e sicurezza stradale

Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nelle province lombarde, evidenziando i rischi legati alle manovre errate sui tratti provinciali. La perdita di Catalin Grigoras rappresenta un duro colpo per la sua famiglia e per la rete di conoscenze legate alla sua attività lavorativa e sociale nel territorio mantovano.

Le indagini in corso stanno cercando di determinare le cause specifiche che hanno portato all'invasione della corsia opposta, valutando eventuali fattori meccanici o umani. Nel frattempo, le autorità locali invitano alla massima prudenza durante la guida, specialmente in orari notturni o in condizioni meteorologiche non ottimali, per prevenire simili tragedie future.