Incidente mortale sull'A22: morto il noto pizzaiolo Matteo Buoninconti

Un tragico incidente si è verificato sull'A22, nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno. Un'auto è piombata contro un tir fermo sulla piazzola di sosta, causando la morte del noto pizzaiolo Matteo Buoninconti, originario di Castellammare di Stabia (Napoli) e proprietario della pizzeria Mattè a Bolzano. La compagna del pizzaiolo, una donna di 29 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento.

Un tragico incidente si è verificato sull' A22 , nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno. Un'auto è piombata contro un tir fermo sulla piazzola di sosta, causando la morte del noto pizzaiolo Matteo Buoninconti, originario di Castellammare di Stabia (Napoli) e proprietario della pizzeria Mattè a Bolzano.

La compagna del pizzaiolo, una donna di 29 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Affi e Verona Nord, sulla carreggiata in direzione Sud nel territorio di Pastrengo, al chilometro 211+500. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe andata completamente distrutta e avrebbe tamponato il tir fermo in piazzola, finendovi incastrata sotto.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Bardolino con il supporto dell'autogru da Mantova, hanno provveduto a estrarre i due occupanti dell'auto dalle lamiere. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, mentre per il giovane conducente non c'è stato nulla da fare. Sulla scena dell'incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale dell'Autostrada del Brennero per la gestione della viabilità e i rilievi del sinistro. L'incidente ha causato inevitabili ripercussioni sul traffico fino alla tarda mattinata





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incidente Morto Pizzaiolo A22 Compagna Gravi Condizioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragico incidente aereo in Brasile: morto il cantante californiano di 32 anniIl cantante e produttore californiano di 32 anni è rimasto vittima di un catastrofico incidente aereo a Rio de Janeiro, in Brasile, mentre era in tour nel Sudamerica. Due elicotteri si sono scontrati in volo, causando la morte di sei persone, tra cui l'artista e il suo entourage. La notizia, inizialmente considerata una fake news per le sue provocazioni precedenti, è stata confermata dalla polizia civile e dai vigili del fuoco locali.

Read more »

Matteo Salvini dovrà fare a meno del suo storico portavoceMatteo Pandini, che lavora con lui dal 2018, cambierà lavoro: anche questo è un segnale della crisi del partito

Read more »

Chi era Oliver Tree, il cantante amico di Fedez morto nell'incidente in elicotteroTrentadue anni, era anche un campione di monopattino freestyle. In luglio avrebbe dovuto esibirsi in Italia

Read more »

Incidente stradale a Brienno: morto un 37enne e grave una donnaUn incidente stradale a Brienno, in provincia di Como, ha causato la morte di un 37enne e la grave ferita di una donna. L'uomo che ha provocato l'incidente è fuggito a piedi, ma è stato fermato poco più tardi dai carabinieri.

Read more »