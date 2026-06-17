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Incidente mortale sull'A22: morto il noto pizzaiolo Matteo Buoninconti

Cronaca News

Incidente mortale sull'A22: morto il noto pizzaiolo Matteo Buoninconti
IncidenteMortoPizzaiolo
📆6/17/2026 5:18 AM
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Un tragico incidente si è verificato sull'A22, nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno. Un'auto è piombata contro un tir fermo sulla piazzola di sosta, causando la morte del noto pizzaiolo Matteo Buoninconti, originario di Castellammare di Stabia (Napoli) e proprietario della pizzeria Mattè a Bolzano. La compagna del pizzaiolo, una donna di 29 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento.

Un tragico incidente si è verificato sull' A22 , nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno. Un'auto è piombata contro un tir fermo sulla piazzola di sosta, causando la morte del noto pizzaiolo Matteo Buoninconti, originario di Castellammare di Stabia (Napoli) e proprietario della pizzeria Mattè a Bolzano.

La compagna del pizzaiolo, una donna di 29 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Affi e Verona Nord, sulla carreggiata in direzione Sud nel territorio di Pastrengo, al chilometro 211+500. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe andata completamente distrutta e avrebbe tamponato il tir fermo in piazzola, finendovi incastrata sotto.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Bardolino con il supporto dell'autogru da Mantova, hanno provveduto a estrarre i due occupanti dell'auto dalle lamiere. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, mentre per il giovane conducente non c'è stato nulla da fare. Sulla scena dell'incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale dell'Autostrada del Brennero per la gestione della viabilità e i rilievi del sinistro. L'incidente ha causato inevitabili ripercussioni sul traffico fino alla tarda mattinata

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