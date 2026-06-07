Incidente mortale sull'Asti-Cuneo: l'indagato pensa solo alla sua auto distrutta

I messaggi di Franco Vacchina dopo lo schianto che ha ucciso Matilde Baldi rivelano una totale mancanza di empatia: preoccupato per la sua Porsche GT3, cerca contatti al vertice. La Procura indaga per omicidio stradale e inquinamento delle prove.

L'11 dicembre 2025, sulla autostrada Asti-Cuneo , si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte di Matilde Baldi, una giovane di 20 anni.

La ragazza viaggiava a bordo di una Fiat 500 con la madre quando è stata violentemente tamponata da una Porsche 911 GT3 con targa tedesca, condotta da Franco Vacchina, commerciante di pneumatici. L'impatto è stato devastante: Matilde ha battuto la testa ed è morta in ospedale dopo cinque giorni di agonia, mentre la madre è rimasta ferita ma si è salvata.

Secondo le ricostruzioni della pubblico ministero Sara Paterno, Vacchina e un'altra persona, anch'essa indagata per omissione di soccorso, stavano partecipando a una gara di velocità mentre si dirigevano a una cena natalizia ad Alba. Le auto sfrecciavano a oltre 200 chilometri all'ora. Dalle indagini emergono dettagli scioccanti sull'atteggiamento di Vacchina dopo l'incidente. I messaggi, pubblicati da La Stampa e Il Corriere della Sera, mostrano una totale mancanza di empatia verso la vittima e la sua famiglia.

Due giorni dopo lo schianto, Vacchina scrive a un amico: 'Tra il caos del lavoro e l'incidente di giovedì che ho distrutto la GT3 nuova sono un po' off'. In un altro messaggio, si giustifica dicendo: 'Sfiga, non mi capacito ancora adesso come sia potuto succedere'. Ma il pensiero è rivolto principalmente alla sua auto distrutta, non alla ragazza che lottava tra la vita e la morte.

Vacchina cerca persino di ottenere contatti di alto livello, chiedendo: 'Conosci il prefetto di Asti hai filo diretto?

'. L'indagine ha portato all'arresto di Vacchina, ora ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale e tentato inquinamento delle prove. La procura ritiene che abbia cercato di alterare le evidenze per proteggersi. Questo caso ha sollevato un acceso dibattito sull'empatia e la responsabilità individuale.

Molti si chiedono come sia possibile che un uomo possa mostrare tanta indifferenza di fronte a una tragedia che ha spezzato una vita. La comunità locale è sconvolta, e la famiglia di Matilde chiede giustizia. L'incidente evidenzia anche i pericoli delle gare clandestine su strada, che troppo spesso portano a conseguenze fatali. Le autorità stanno intensificando i controlli per prevenire simili episodi, ma la strada è ancora lunga.

Intanto, i messaggi di Vacchina restano una testimonianza agghiacciante di una mentalità egoista e insensibile





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