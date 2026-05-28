Incidente mortale sull'autostrada G40: autobus sovraccarico si schianta contro un camion

Un autobus passeggeri sovraccarico è entrato in collisione con un grosso camion nella provincia cinese di Henan, causando la morte di 13 persone. L'autobus, che era stato omologato per nove passeggeri, trasportava invece 16 persone al momento dell'incidente. La collisione è avvenuta alle 2:40 del mattino (1840 GMT di mercoledì) e ha coinvolto un autobus passeggeri SAIC MAXUS.

Un tragico incidente si è verificato nella provincia cinese di Henan, dove un autobus passeggeri sovraccarico è entrato in collisione con un grosso camion sulla strada G40, causando la morte di 13 persone.

L'autobus, che era stato omologato per nove passeggeri, trasportava invece 16 persone al momento dell'incidente. La collisione è avvenuta alle 2:40 del mattino (1840 GMT di mercoledì) e ha coinvolto un autobus passeggeri SAIC MAXUS. L'emittente statale CCTV ha riferito che l'incidente è avvenuto su un tratto dell'autostrada G40 che va da Shanghai a Xian, nella provincia di Shaanxi





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