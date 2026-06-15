Incidente mortale sulla provinciale della Trappola: uomo di 34 anni perde la vita, bambina di 6 anni ferita

Un tragico incidente stradale si è verificato all'alba del 15 giugno sulla strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita e una bambina di circa sei anni è rimasta ferita quando l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. L'allarme è stato dato poco prima delle 6 del mattino e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, l'automedica di Grosseto, un'ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il medico intervenuto ha constatato il decesso. La bambina è stata trasportata in codice 2 all'ospedale Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso 2. Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. I carabinieri di Grosseto sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo incidentato. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.

Un tragico incidente stradale si è verificato all'alba del 15 giugno sulla strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita e una bambina di circa sei anni è rimasta ferita quando l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato.

L'allarme è stato dato poco prima delle 6 del mattino e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, l'automedica di Grosseto, un'ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il medico intervenuto ha constatato il decesso. La bambina è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportata in codice 2 all'ospedale Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso 2.

Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. I carabinieri di Grosseto sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo incidentato. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento





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