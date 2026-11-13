Incidente moto a Pegli: giovane ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo di 18 anni lotta per la sua vita dopo un grave incidente motociclistico a Pegli il 13 novembre. Ecco i dettagli dell'urto e le condizioni attuali in terapia intensiva.

Un giovane di 18 anni sta combattendo per la sua vita nelle sale operatorie e di rianimazione dell' Ospedale San Martino di Genova. Il paziente, un motociclista, si trova in condizioni gravissime a seguito di un sinistro avvenuto nel pomeriggio del 13 novembre, nella zona di Pegli. I medici dell'istituto genetico stanno operando con grande determinazione per salvare la sua vita, mentre le indagini sulle cause precise dell'urto sono ancora in fase iniziale.

Dettagli dell'impatto motociclistico

L'incidente ha avuto luogo in via Multedo di Pegli, precisamente poco prima delle 15:00. Il ragazzo stava guidando la sua motocicletta percorrendo la carreggiata in direzione levante. Il suo tragitto regolare è terminato bruscamente dopo aver superato il sottopasso stradale presente nella zona.

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Al passaggio del sottopasso, il giovane ha perso improvvisamente il controllo della moto. Le cause di questa perdita di aderenza o concentrazione non sono ancora state chiarite dalle autorità competenti. La perdita di stabilità lo ha fatto impattare violentemente contro un'automobile.

Il veicolo coinvolto era fermo al semaforo e attendeva di effettuare una svolta in via Pacoret. La motocicletta si è incastrata fisicamente sotto la carrozzeria dell'auto durante l'impatto. Questa dinamica ha causato lesioni traumatiche immediate al conducente del mezzo a due ruote.

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Intervento dei soccorsi e 118

Le squadre del 118 sono intervenute tempestivamente sul luogo del sinistro. Il personale medico ha riscontrato che il ragazzo aveva perso conoscenza a causa delle ferite riportate. I sanitari hanno immediatamente proceduto a sedare il giovane per stabilizzare la sua condizione fisiologica e per gestire il dolore e lo shock.

È stata inoltre praticata l'intubazione per garantire la corretta ossigenazione del sangue e il mantenimento delle vie aeree aperte. Questa procedura è fondamentale quando un paziente è incosciente e non respira autonomamente in modo efficace. Le operazioni di primo soccorso sono state eseguite con massima rapidità.

Trasferimento al San Martino

Sul posto sono arrivate l'auto medica denominata Golf 4 e un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena. Questi mezzi erano attrezzati per il trasporto di pazienti in condizioni critiche. Il giovane è stato caricato e trasferito d'urgenza presso l'Ospedale San Martino di Genova.

Nell'ospedale genovese, l'équipe medica sta facendo il possibile per salvare la vita del ragazzo. Le sue condizioni rimangono estremamente gravi e richiedono monitoraggio continuo. La situazione è in evoluzione e le informazioni potrebbero cambiare al verificarsi di nuovi sviluppi clinici.

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Ricercati sulle cause del sinistro

Al momento non ci sono conclusioni ufficiali sulle dinamiche precise che hanno portato alla perdita di controllo. Le autorità stanno raccogliendo elementi per ricostruire la sequenza degli eventi. L'attenzione si concentra sulla stabilità della strada e sul comportamento del motociclista.

La comunità locale e le forze dell'ordine seguono con attenzione le vicende. La famiglia del giovane è stata informata e sta attraversando un momento di grande difficoltà. La notizia sta suscitando preoccupazione tra gli utenti della strada.

La situazione rimarrà sotto osservazione stretta per le prossime ore. Si attendono aggiornamenti ufficiali dallo stesso ospedale o dalla polizia locale. La gravità delle lesioni rende incerta la prognosi del giovane di 18 anni.