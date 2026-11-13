Incidente navale Mississippi: Atlantic Asphalt urta American Heritage a New Orleans

Una petroliera ha causato un incidente alla nave da crociera American Heritage a New Orleans il 13 novembre. Ecco i dettagli sul soccorso e le conseguenze.

Un grave incidente marittimo ha segnato la giornata di venerdì 13 novembre sul fiume Mississippi a New Orleans, Louisiana. La petroliera Atlantic Asphalt ha urtato la nave da crociera American Heritage, ferma al molo, provocando un immediato scenario di emergenza che ha richiesto un intervento rapido delle autorità locali e federali. L'impatto ha causato l'inclinazione del vascello passeggeri, costringendo l'evacuazione di tutti a bordo e interrompendo temporaneamente la navigazione fluviale in quella specifica tratta.

Dettagli dell'impatto e soccorsi immediati

L'incidente si è verificato verso le 12:30 ora locale, corrispondenti alle 18:30 GMT, quando la nave cisterna ha colpito la imbarcazione turistica durante le operazioni di attracco. La American Cruise Lines, operatore della nave da crociera costruita nel 2015 con una capienza ufficiale di 150 persone, ha confermato l'avvenuta collisione attraverso un comunicato ufficiale inviato via email. Al momento dell'impatto, a bordo della American Heritage si trovavano 129 passeggeri, secondo quanto riferito dal quotidiano locale The Advocate citando funzionari anonimi del Porto di New Orleans.

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Le immagini trasmesse dalle emittenti televisive locali hanno documentato la gravità della situazione, mostrando la nave che si inclinava pericolosamente su un fianco. Non appena l'impatto si è verificato, la Guardia Costiera degli Stati Uniti (US Coast Guard) è intervenuta tempestivamente sulla scena. In una dichiarazione fornita via email, l'agenzia ha confermato di aver gestito l'emergenza e di aver disposto la chiusura totale del traffico fluviale nelle vicinanze per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso e prevenire ulteriori collisioni.

I soccorritori hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dall'acqua, aiutati dai giubbotti di salvataggio indossati dai passeggeri gettatisi in fiume. La CBS News ha riportato che almeno 14 individui erano stati già tratti in salvo dalle acque torbide del Mississippi. Le autorità hanno dichiarato che non ci sono notizie immediate riguardanti decessi o feriti gravi, sebbene la situazione venga monitorata con estrema attenzione per escludere ulteriori rischi per l'incolumità delle persone coinvolte nell'incidente.

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Posizioni delle autorità e della compagnia

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha mantenuto un tono istituzionale nelle comunicazioni ufficiali, limitandosi a confermare l'intervento e la chiusura della zona senza fornire dettagli tecnici immediati sulla dinamica esatta dell'impatto o sullo stato della petroliera Atlantic Asphalt. La mancanza di informazioni aggiuntive suggerisce che le indagini preliminari siano ancora in fase iniziale, con i funzionari impegnati a raccogliere prove sulla scena e a verificare le condizioni strutturali di entrambe le imbarcazioni coinvolte nel sinistro.

Dal canto suo, la American Cruise Lines ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, sottolineando la stretta coordinazione in corso con l'US Coast Guard e le autorità locali di New Orleans. Il portavoce della compagnia ha rassicurato il pubblico sull'evacuazione avvenuta di tutti gli ospiti e dell'equipaggio, promettendo di condividere ulteriori aggiornamenti non appena le informazioni saranno disponibili. L'azienda ha ribadito la propria attenzione prioritaria verso la sicurezza dei passeggeri e il supporto psicologico e logistico alle persone coinvolte nell'emergenza.

Impatto sul traffico fluviale e prossimi passaggi

La sospensione del traffico fluviale nella zona dell'incidente ha rappresentato l'impatto operativo più immediato, interferendo con le attività commerciali e di trasporto sul Mississippi. La chiusura della tratta è necessaria per consentire alle squadre di recupero di lavorare in sicurezza e per evitare che il traffico navale causi ulteriori danni o ostacoli alle operazioni di rimorchio e assistenza. I tempi di riapertura della zona saranno determinati dalla valutazione degli esperti della Guardia Costiana riguardo alla stabilità della scena e alla rimozione delle imbarcazioni.

Le prossime tappe includono l'analisi tecnica delle navi coinvolte, in particolare della American Heritage e della Atlantic Asphalt, per determinare le cause specifiche della collisione. Gli investigatori esamineranno i registri di navigazione, le testimonianze dell'equipaggio e i dati dei sistemi di monitoraggio per ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato all'impatto. La American Cruise Lines continuerà a collaborare attivamente con le autorità per garantire la trasparenza del processo di indagine e per fornire supporto completo ai passeggeri e al personale della nave.

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La comunità di New Orleans e gli operatori turistici monitoreranno attentamente lo sviluppo della situazione, considerando l'importanza del fiume Mississippi per l'economia locale e il turismo. L'incidente ricorda la necessità di protocolli di sicurezza rigorosi nelle aree portuali affollate e sottolinea la complessità della gestione del traffico navale in contesti urbani densi. Le autorità locali continueranno a fornire aggiornamenti sulla situazione di sicurezza e sui tempi previsti per la normalizzazione delle attività sul fiume Mississippi.