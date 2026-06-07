Incidente nella galleria Fara: scontroauto-moto e incendio, chiuso il tunnel più lungo del Friuli

Scontro tra un'auto e una moto nella galleria Fara, con Successivo incendio. Il tunnel più lungo della regione è stato chiuso. In corso i soccorsi, temuta una vittima. Disagi al traffico con code chilometriche e itinerario alternativo.
Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 18.30 nella galleria Fara, la più lunga del Friuli Venezia Giulia con i suoi oltre 4 chilometri, situata tra Montereale Valcellina e Andreis.
Nel tunnel si sono scontrati almeno un'auto e una moto, e dalla moto è divampato un incendio. La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Le operazioni di soccorso sono in corso con i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e del distaccamento di Maniago, supportati da personale di Longarone (Belluno) per garantire assistenza alla Valcellina.
Sul piano sanitario sono intervenuti ambulanza, automedica e un elicottero decollato da Udine; per precauzione anche l'ambulanza di Cimolais è stata spostata a Barcis. Le comunicazioni all'interno della galleria sono possibili solo tramite ponte radio e si teme ci sia una vittima. L'incidente sta causando lunghe code e per珥 возникновенa alternativa stradale si consiglia di risalire verso Piancavallo e poi scendere ad Aviano, con un bypass di circa 30 chilometri
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