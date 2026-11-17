Indagini sui neosposi dell'incidente mortale in Salento dell'11 novembre: lui positivo a cocaina e alcol, lei accusata di falso. Tre le vittime dello scontro.

Nell'ambito delle indagini condotte dai Carabinieri in provincia di Lecce, emergono gravi responsabilità per i due neosposi coinvolti nello scontro frontale dell'11 novembre sulla provinciale 330. Il giovane sposo, di ventotto anni, è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato e guida in stato di alterazione. Le perizie tossicologiche hanno evidenziato una forte positività per cocaina e alcol durante il suo controllo da parte delle forze dell'ordine.

Dettagli dello scontro e dinamiche dei fatti

Lo scontro è avvenuto sulla provinciale 330, tra Taviano e la marina di Mancaversa, nel cuore del Salento. La BMW condotta dal marito ha colpito frontalmente una Fiat Tipo sulla quale viaggiavano altri tre passeggeri, tutti residenti a Taviano. Inizialmente, la giovane moglie ha affermato di essere stata lei al volante, ma questa versione dei fatti è stata successivamente rivista e smontata dalle indagini. I Carabinieri hanno accertato che il conducente era effettivamente il marito, che si trovava nella posizione di guida al momento dell'impatto.

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Posizioni delle parti e accuse di copertura

La moglie del guidatore indagato risponde di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e autocalunnia. È emerso che, subito dopo l'incidente, ha cercato di assumere la responsabilità della guida per coprire il marito. Solo in un secondo momento, durante gli interrogatori, ha modificato la sua ricostruzione dei fatti. Il marito, sentito in ospedale, ha inizialmente confermato la versione della moglie prima che gli accertamenti tecnici dimostrassero il contrario. Le accuse di falso testimoniano un tentativo consapevole di fuorviare le indagini sulle cause reali dell'incidente.

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Le vittime e l'impatto umano del dramma

Il bilancio finale delle vittime è salito a tre con la scomparsa di Maria Dimo, deceduta in ospedale l'11 novembre. La sua morte è avvenuta nel giorno stesso in cui si sono celebrati i funerali dei suoi genitori, aggravando il lutto della famiglia. Maria Dimo era una delle passeggeri della Fiat Tipo. Le condizioni di salute degli altri feriti non sono specificate nel testo fornito, ma il dramma ha colpito una comunità locale, con i familiari delle vittime che hanno vissuto questa tragica coincidenza temporale.

Procedura legale e stato dell'inchiesta

Il pubblico ministero Francesco Ciardo della Procura di Lecce ha firmato un decreto che formalizza lo stato di indagati per entrambi i coniugi. L'inchiesta è ancora in una fase iniziale e gli accertamenti tecnici per individuare le cause precise dello scontro sono in corso. Per entrambi gli indagati vige il principio di presunzione d'innocenza fino alla definizione definitiva del processo. La coppia si era sposata con rito civile a Casarano la mattina stessa dell'incidente, pochi orari prima del tragico evento.