Incidente scuolabus a Marsala: positivo alla cocaina il conducente del SUV, 19 feriti

L'uomo alla guida del SUV che ha causato il ribaltamento di uno scuolabus con nove bambini a bordo è risultato positivo alla cocaina. Angelo Infranca, 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, rischia accuse gravissime. Bilancio di 19 feriti, nessuno in pericolo di vita.

Un grave incidente stradale si è verificato venerdì pomeriggio a Marsala , in provincia di Trapani, dove uno scuolabus con a bordo nove bambini di scuole elementari e medie si è ribaltato dopo essere stato centrato da un SUV Nissan Qashqai.

Alla guida del SUV c'era Angelo Infranca, 51 anni, mazarese, che viaggiava con la moglie al settimo mese di gravidanza e i cinque figli. I test tossicologici eseguiti all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala hanno confermato la positività alla cocaina, mentre l'alcoltest ha escluso un tasso alcolemico oltre i limiti. Il bilancio è di 19 feriti, quattordici dei quali minorenni: nessuno è in pericolo di vita.

L'incidente poteva trasformarsi in una strage, ma per fortuna le conseguenze sono state meno drammatiche del previsto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il nome di Angelo Infranca è già noto alle forze dell'ordine: precedenti per reati contro la persona, furti e droga. Venerdì pomeriggio stava percorrendo via Salemi, all'angolo con via Rosario Ballatore, un incrocio dove un tempo c'era un semaforo mai sostituito, a velocità superiore ai 30 km/h consentiti in quel tratto, senza fermarsi allo stop.

L'autista del pulmino, in una frazione di secondo, ha tentato una sterzata per schivare il SUV, attenuando parzialmente l'impatto ma perdendo il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla fiancata. A bordo, oltre all'autista e ai nove alunni, c'erano anche due assistenti comunali. Tutti miracolosamente vivi tra lamiere e vetri infranti.

Le forze dell'ordine stanno ancora lavorando alla ricostruzione esatta della dinamica, ma per Infranca si profilano i reati di lesioni aggravate plurime, guida sotto l'effetto di stupefacenti e senza patente, oltre alle sanzioni amministrative per mancata copertura assicurativa e violazioni alla segnaletica. Tre bambini sono stati dimessi già nella serata di venerdì; gli altri sono ancora ricoverati negli ospedali di Palermo, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, con prognosi che vanno da contusioni a fratture.

La comunità locale è sconvolta dall'accaduto, mentre le autorità ribadiscono la necessità di maggiore sicurezza stradale e controlli più severi. L'incidente riaccende il dibattito sulle condizioni delle strade e sull'uso di sostanze stupefacenti alla guida, un fenomeno purtroppo ancora diffuso e sottovalutato





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