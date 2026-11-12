Incidente SP82: 32enne ricoverato a Lecce dopo scontro monopattino-auto

Incidente stradale tra Spongano e Lecce: un 32enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Lecce dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino elettrico sulla strada provinciale SP82.

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto la domenica pomeriggio lungo la strada provinciale SP82, nel territorio compreso tra Spongano e Lecce. Due giovani uomini, rispettivamente di 31 e 32 anni, viaggiavano a bordo di un monopattino elettrico quando sono stati coinvolti in una violenta collisione con un'autovettura. L'evento, verificatosi intorno alle ore 18:00, ha visto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorsi sanitari per gestire la dinamica del sinistro e trasportare i feriti in struttura medica.

Dettagli della collisione e dinamica

Le prime ricostruzioni indicate dalle autorità suggeriscono che la conducente dell'autovettura, una donna di 32 anni, potrebbe non aver rilevato la presenza del monopattino nella sua corsia di marcia. I due veicoli procedevano nella stessa direzione di marcia quando è avvenuto l'impatto. La causa esatta dell'incidente, che potrebbe includere problemi di visibilità o distrazione, è ancora oggetto di approfonditi accertamenti da parte dei militari della Stazione dei Carabinieri di Spongano.

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Stato di salute delle vittime

Il bilancio dei feriti vede al centro dell'attenzione il 32enne, che ha subito le lesioni più importanti a causa della collisione. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente sul luogo, somministrando i primi soccorsi prima di trasportare il giovane in codice rosso presso l'ospedale di Lecce. Nonostante la gravità apparente dell'impatto, le condizioni di salute del 32enne sono stabili e non sussistono timori immediati per la sua vita, come confermato dagli operatori sanitari.

L'altro occupante del monopattino, un uomo di 31 anni, è rimasto coinvolto nell'incidente con conseguenze meno gravi. Ha riportato ferite lievi, che tuttavia hanno richiesto comunque l'intervento delle squadre di soccorso. Non si registrano altre vittime o feriti, né sono stati coinvolti ulteriori veicoli o pedoni nella dinamica dell'evento.

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Elementi critici e indagini sui Carabinieri

Un aspetto cruciale sottoposto a scrutinio da parte dei Carabinieri di Spongano riguarda le condizioni ambientali e la visibilità del tratto stradale. La porzione di strada in cui è avvenuto l'incidente risulta priva di un sistema di illuminazione pubblica adeguato, condizione che ha sicuramente compromesso la capacità di reazione dei conducenti. La mancanza di luce ha reso difficile individuare i veicoli in movimento, specialmente se dotati di segnalazioni luminose deboli o assenti.

Ulteriori elementi di criticità riguardano l'equipaggiamento del monopattino elettrico e l'abbigliamento degli occupanti. Il veicolo non sembra essere stato dotato di segnalazioni luminose frontali o posteriori funzionanti, requisiti fondamentali per la sicurezza stradale. Inoltre, i due uomini non indossavano indumenti ad alta visibilità, una scelta che ha drasticamente ridotto la loro riconoscibilità da parte degli altri utenti della strada, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Sicurezza e prossimi pasos

L'incidente sottolinea l'importanza fondamentale dell'equipaggiamento sicuro per gli utenti delle strade a basso impatto, come i monopattini. La mancanza di luci e giubbotti riflettenti ha giocato un ruolo determinante nella non visibilità del mezzo. I Carabinieri continuano a raccogliere testimonianze e elementi probatori per ricostruire l'esatta dinamica e assegnare le eventuali responsabilità civili o penali.

Si ricorda che la circolazione dei monopattini elettrici nelle aree urbane eExtra-urbane richiede rigoroso rispetto delle norme sulla dotazione tecnica, inclusa l'obbligatorietà di luci e dispositivi rifrangenti. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è essenziale per prevenire futuri eventi simili e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.