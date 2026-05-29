This news text includes information about the explosion of a Blue Origin New Glenn rocket on its launchpad, the prompt deployment of personnel to assess the situation, the absence of injuries, and the gratitude expressed by a Florida representative.

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. L'azienda ha dichiarato che è successo durante il test di accensione odierno e che tutto il personale è presente all'appello.

Un video mostra del fumo prima che il razzo esploda completamente in una palla di fuoco. Il deputato della Florida Mike Haridopolos ha ringraziato l'amministratore della NASA, Jared Isaacman, per l'assenza di feriti. Un uomo ha aggredito diverse persone con un coltello nella stazione svizzera di Winterthur, nel Cantone di Zurigo, mentre Kaja Kallas ha definito la proposta tedesca di adesione associata all'Ucraina all'Unione Europea positiva.

E' una sintesi di notizie che non includono la proposta di Super Rugby che vedrà la Western Force e le Melbourne Rebels unite per un'unica competizione durante la stagione 2023/2024 per le squadre australiane e canadesi, il che causerà la sua scadenza. We really hope there will be no more loss of lives, injuries and damage caused by uncertify rockets





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Blue Origin New Glenn Rocket Explosion Space Launchpad Explosion No Injuries Florida Representative Kaja Kallas

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