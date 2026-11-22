Tragedia sulla provinciale 168: il 17enne Michele Romanelli muore nell'incidente dell'Alfa Romeo 148. Ecco i dettagli, le vittime e le reazioni della comunità.

Una drammatica tragedia stradale ha sconvolto la comunità pugliese e lucana nella serata del 21 novembre. La violenta collisione si è verificata sulla provinciale 168, precisamente nel tratto di competenza del territorio di Spinazzola, in provincia di Barletta-Andria-Trani. L'incidente ha costato la vita al diciassettenne Michele Romanelli, un giovane che avrebbe compiuto 18 anni a breve.

Dettagli tecnici e dinamica del sinistro

L'evento si è verificato in una zona di confine, a circa due chilometri dal limite con Palazzo San Gervasio, in Basilicata. Il veicolo interessato era un'Alfa Romeo 147 su cui viaggiavano quattro giovani in totale. Per cause che le autorità stanno ancora indagando approfonditamente, l'automobile ha perso il controllo della carreggiata.

Also read James Marriott, Michele Mari, Bianca Pitzorno: tre libri per due settimane

La dinamica ha visto l'auto compiere un ribaltamento prima di arrestare la sua corsa finale in un fosso roadside. La forza dell'impatto ha causato uno schiacciamento strutturale del veicolo, intrappolando al suo interno il passeggero adolescente. I soccorritori hanno dovuto impiegare attrezzature specifiche per estrarre il corpo dal mezzo distrutto.

Stato di salute degli altri passeggeri

Oltre alla scomparsa del diciassettenne, l'incidente ha dejado altri tre giovani coinvolti in condizioni di salute critiche. Il conducente dell'Alfa Romeo 147 ha riportato un politrauma grave a causa della violenza dell'urto.

Advertisement

Data la gravità delle ferite, è stato necessario un intervento rapido di evacuazione medica. Il conducente è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 direttamente presso l'ospedale di Potenza, il più vicino centro capace di gestire poli-traumi complessi. Le altre due ragazze, passeggeri, sono riuscite ad uscire dall'abitacolo con mezzi propri dopo l'arresto dell'auto.

Anche loro necessitavano di cure mediche immediate. Le giovani sono state quindi traslate, ciascuna in strutture diverse, verso gli ospedali di Altamura e Andria per le dovute visite specialistiche e i trattamenti necessari.

Reazioni istituzionali e tributo alla vittima

La notizia del decesso ha immediatamente scosso le istituzioni locali. Luca Festino, sindaco del comune di Palazzo San Gervasio, ha espresso il proprio dolore attraverso una dichiarazione pubblica pubblicata su Facebook. Il primo cittadino ha definito l'accaduto una notizia straziante per l'intera collettività.

"Il nostro amato Michele ha perso la sua giovane vita" ha scritto Festino, ricordando la vittima come un ragazzo d'oro e straordinariamente buono. L'amministrazione ha sottolineato come si tratti di un progetto di vita che finisce sul nascere, prima ancora che la famiglia potesse festeggiare il suo ventesimo compleanno.

Advertisement

Impatto sulla comunità e indagini in corso

L'evento ha creato un profondo senso di lutto nella zona di confine tra Puglia e Basilicata. La perdita di una giovane vita, a breve ventenne, colpisce particolarmente la popolazione che conosceva il ragazzo e la sua famiglia.

Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno collaborato stretti per gestire le operazioni di soccorso e recupero. L'indagine sulle cause esatte del ribaltamento è attualmente in corso per determinare se vi siano stati errori di guida o problemi meccanici all'Alfa Romeo 147. Le condizioni dei sopravvissuti vengono monitorate con attenzione dalle strutture ospedaliere coinvolte.