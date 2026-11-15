Incidente Spresiano: gravidanza d'urgenza e caccia ai pirati della strada

Incidente stradale grave a Spresiano il 14 novembre. Donna di otto mesi partorita d'urgenza. Polizia caccia i fuggitivi e i loro attrezzi da scasso.

Un grave incidente stradale ha sconvolto la sera del 14 novembre la località di Spresiano, generando una rapida allerta sanitaria e un'intensa operazione investigativa da parte delle forze dell'ordine. L'evento si è verificato intorno alle 18:30, quando un'auto a bordo della quale viaggiava una famiglia era fermata lungo via Gasparotto Vecellio, pronta a effettuare una svolta a sinistra. In quella fase, il veicolo è stato tamponato violentemente in pieno da una Nissan Qashqai, causando un impatto di elevata severità che ha portato le vetture fuori carreggiata e in un fossato. La dinamica precisa dell'urto ha innescato un'operazione di soccorso immediato e ha lanciato una caccia all'uomo per identificare i responsabili della fuga.

Parto d'urgenza e condizioni cliniche dei feriti

Le conseguenze dell'impatto sono state particolarmente gravi per la donna incinta di otto mesi presente sul veicolo. Transportata con urgenza al pronto soccorso, la paziente versava in condizioni critiche e ha richiesto un intervento medico immediato e salvavita. I medici hanno proceduto all'intubazione e hanno effettuato un parto cesareo d'urgenza per separare la mamma dal neonato a rischio. Al momento, la madre si trova in prognosi riservata ma stabile, una condizione che indica una pericolo potenziale ma controllato. La neonata, invece, è stata trasferita in terapia intensiva neonatale e si trova in prognosi precauzionalmente riservata, un termine clinico che sottolinea la delicatezza delle sue condizioni fisiche immediate.

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Fortunatamente, il quadro clinico degli altri quattro occupanti dell'auto della famiglia è risultato meno preoccupante. A bordo viaggiava anche un'altra donna, che si trovava al terzo mese di gravidanza, la quale ha riportato solo un lieve trauma cranico. Le condizioni di questa futura madre non destano particolare allarme e sono monitorate con calma. Anche la bambina di un anno presente sul mezzo ha subìto conseguenze lievi dall'impatto, grazie probabilmente all'uso delle cinture di sicurezza o all'azione dei dispositivi di contenimento. La differenza tra le condizioni delle due donne incinte evidenzia come la severità dell'incidente abbia colpito in modo disomogeneo i passeggeri, lasciando la madre dell'ottavo mese nel ruolo più vulnerabile del gruppo.

Indagini sui fuggitivi e attrezzi da scasso

Il aspetto più inquietante dell'episodio riguarda il comportamento dei guidatori del veicolo che ha tamponato la famiglia. Subito dopo lo schianto, tre uomini sono scappati a piedi dall'area del sinistro. I testimoni oculari, inclusi i residenti della zona accorsi dopo aver sentito il boato, hanno riferito che i fuggitivi avevano il volto coperto da cappucci per nascondere la propria identità. La polizia stradale è tuttora al lavoro per dare un nome e un volto a questi tre individui, definiti dalla stampa locale come pirati della strada. La mancanza di qualsiasi tentativo di soccorso alle vittime immediatamente dopo l'urto è stata interpretata come un chiaro segnale di fuga consapevole e non accidentale.

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Le indagini hanno subito concentrato l'attenzione sul veicolo abbandonato dai sospettati, una Nissan Qashqai risultata presa a noleggio. Durante il controllo tecnico dell'auto, gli inquirenti hanno effettuato ritrovamenti significativi che hanno cambiato direzione alle indagini. All'interno del veicolo sono stati trovati una consistente mazzetta di contanti e diversi attrezzi da scasso. La presenza contemporanea di denaro e strumenti per l'apertura di chiusure ha rafforzato l'ipotesi investigativa secondo cui i tre uomini facciano parte di una banda di ladri. Gli elementi raccolti suggeriscono che i fuggitivi potessero essere impegnati in attività criminali in zona, rendendo l'incidente un evento collaterale alla loro operazione illecita.

Prossimi sviluppi e caccia all'uomo in corso

La situazione sta evolvendosi rapidamente con il dispiegamento di risorse policialesche dedicate al rinvenimento dei sospetti. L'identità dei tre uomini è ancora ignota e la fuga a piedi ha reso le indagini più complesse, richiedendo un'accurata revisione delle telecamere di sorveglianza e una ricerca capillare nel territorio. La presenza degli attrezzi da scasso indica che le autorità stanno valutando il possibile collegamento con altre segnalazioni di tentativi di furto o furti avvenuti nelle vicinanze del luogo dell'incidente. La banda potrebbe essere attiva in diversi punti dell'area, e la coincidenza temporale con lo schianto è vista come un elemento chiave per identificare la loro routine criminale.

Le condizioni della neonata e della madre restano il punto focale dell'attenzione sanitaria, mentre l'aspetto giudiziario procede con la massima priorità. I familiari delle vittime sono stati informati dello stato di salute dei propri cari e ricevono supporto psicologico e logistico. La storia mette in luce la vulnerabilità delle future mamme in ambito stradale e la gravità della mancanza di etica da parte di chi causa incidenti e fugge. La comunità di Spresiano rimane in attesa di sviluppi dall'indagine, con la speranza che i presunti ladri vengano fermati e che la piccola paziente possa superare la fase critica della sua degenza in terapia intensiva.