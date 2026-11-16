Incidente strada 16 Adriatica: Michele, vincitore 2 milioni, ferito lieve

Incidente stradale sulla strada 16 Adriatica ad Ancona il 15 novembre. Michele, vincitore del Gratta e Vinci da 2 milioni di euro, rimane ferito ma esce illeso.

Un grave incidente stradale si è verificato la mattina di domenica 15 novembre sulla strada statale 16 Adriatica, coinvolgendo Michele, diciottenne anconetano noto al grande pubblico per aver vinto il massimo premio del Gratta e Vinci. L'18enne, che pochi giorni prima aveva ricevuto una vincita records da 2 milioni di euro, ha riportato ferite non gravi nonostante l'impatto frontale avvenuto in pieno inverno.

Dettagli dell'impatto frontale

I primi rilievi delle forze dell'ordine indicano che l'auto guidata dalla madre dell'18enne, con Michele passeggero accanto alla fidanzata minorenne e a un'amica di famiglia di 39 anni, è stata colpita frontalmente. La vettura avversaria, guidata da un 25enne marchigiano che viaggiava da solo, avrebbe improvvisamente sbandato, invadendo la carreggiata opposta e centrando il mezzo familiare all'altezza del bivio di Torrette verso le 5:45 dell'alba.

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Condizioni dei coinvolti

Tutti e cinque i presenti nelle due autovetture sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118. Sono stati trasferiti in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Ancona, dove le indagini mediche hanno escluso la presenza di lesioni gravi per ciascun passeggero e per i conducenti, permettendo loro di superare lo spavento senza conseguenze fisiche durature.

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La storia della vincita

Il colpo di fortuna che aveva cambiato le prospettive economiche della famiglia risale al 2 novembre, quando Michele acquistò un tagliando da 10 euro della serie "Giochi di Natale" al bar tabacchi "Ventiquattro". Il giovane, che lavorava due ore al giorno dopo la scuola, centrò il premio massimo, dichiarando subito dopo la vittoria al Corriere Adriatico la volontà di restare umile e aiutare i genitori artigiano e badante.