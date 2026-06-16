Incidente stradale a Brienno: morto un 37enne e grave una donna

Un incidente stradale a Brienno, in provincia di Como, ha causato la morte di un 37enne e la grave ferita di una donna. L'uomo che ha provocato l'incidente è fuggito a piedi, ma è stato fermato poco più tardi dai carabinieri.

Un incidente stradale a Brienno , in provincia di Como , ha causato la morte di un 37enne e la grave ferita di una donna. L'uomo che ha provocato l'incidente è fuggito a piedi, ma è stato fermato poco più tardi dai carabinieri.

I vigili del fuoco del Comando di Como sono intervenuti a lungo sulla scena dell'incidente e hanno tratto in salvo una delle due persone a bordo dell'auto finita in acqua. La donna di 35 anni è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. Il corpo del 37enne è stato recuperato dalle acque del lago dopo lunghe ricerche subacquee da parte del Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco.

L'incidente è stato provocato da un'auto condotta da un cittadino straniero residente a Saronno, che è fuggito a piedi dopo l'impatto. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo poco più tardi. Tre auto sono state coinvolte nell'incidente e tre persone sono state ferite, tra cui la donna di 35 anni e due ragazzi di 29 e 30 anni. L'incidente è avvenuto nella notte a Brienno e ha causato un grande impatto sulla comunità locale





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