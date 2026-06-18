Incidente stradale a Genova: muore giovane autista Amt

Una ragazza di 25 anni, Elisa Bozzano, è morta in un incidente stradale avvenuto in via Perlasca, a Genova. La giovane lavorava come autista per Amt ed era nota per la sua gentilezza. L'incidente è avvenuto dopo che una Lancia Ypsilon ha invaso la carreggiata opposta, causando un violentissimo impatto frontale con la Kawasaki Z650 della vittima.

Ancora una giovane vita spezzata sulla strada. Una ragazza di 25 anni, Elisa Bozzano , è morta in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 17 giugno, in via Perlasca, a Genova .

Secondo la ricostruzione effettuata dalla sezione infortunistica della polizia locale, la venticinquenne si trovava alla guida della sua Kawasaki Z650 lungo via Perlasca, percorrendo la corsia lato levante in direzione monte. In senso opposto procedeva una Lancia Ypsilon che, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la carreggiata contraria, provocando un violentissimo impatto frontale con il motoveicolo. Lo scontro ha sbalzato la giovane per diversi metri, facendole perdere il casco a seguito dell'urto con il parabrezza.

I soccorritori del 118, giunti sul posto con l'automedica Golf 4 e un'ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Gli agenti del nucleo infortunistica hanno eseguito i rilievi tecnici per diverse ore per stabilire con precisione l'accaduto e, su disposizione del magistrato di turno, hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti, i telefoni cellulari e il casco della vittima, lasciando alla procura la valutazione delle responsabilità.

Il 30enne alla guida è portato al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Scassi in stato di choc. La giovane vittima lavorava come autista per Amt, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Genova, ed era nota per i suoi modi sempre gentili, come testimoniato anche da un elogio pubblicato sui social.

Elisa, che avrebbe compiuto 26 anni a luglio, aveva iniziato a lavorare come autista dopo aver terminato gli studi al liceo artistico, continuando a coltivare la sua passione per la pallavolo, sport che praticava fin da bambina insieme alla sorella Elena. Una giovane sorridente e gentile, tanto da spingere una passeggera a ringraziarla con un post, raccontando un episodio avvenuto nel 2025: 'All'autista del 34 che intorno alle 16, alla fermata di via Montaldo, ha visto me e altre donne non più tanto giovani, correre per non perdere il bus.

Questa stupenda ragazza non solo si è fermata, ma ci faceva anche cenno con le mani di andare con calma. Quando siamo salite ci ha detto 'non correte con questo caldo, vi aspetto, tranquille'. In un mondo pieno di maleducazione e menefreghismo, mi sembrava giusto segnalare la gentilezza di questa ragazza'. Tra gli oltre 400 commenti al post, era arrivata anche la risposta di Elisa: 'La ragazza sono io, ringrazio lei per la reconnaissance, un 'grazie' sarebbe bastato.

Al giorno d'oggi di persone come lei purtroppo ne vedo poche. Mi ha regalato un sorriso e una spinta in più per affrontare le mie giornate di lavoro'





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