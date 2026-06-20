Incidente stradale a Salerno: muore un quindicenne, l'altro giovane in prognosi riservata

Un motociclista di 15 anni perde la vita dopo la collisione con un'auto nella notte del 18-19 giugno a Salerno; il coetaneo rimane gravemente ferito. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.

Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026 si è verificato un tragico incidente stradale nella provincia di Salerno che ha strappato la vita a un giovane di appena quindici anni.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Stradale, un motociclista ha perso il controllo del veicolo a causa di una possibile manovra pericolosa o di un guasto meccanico, finendo contro un'autovettura in transito sulla stessa carreggiata. Il motociclo si è sbandato, colpendo la berlina su uno dei lati, evento che ha provocato l'immediata immobilizzazione dei due soggetti coinvolti. Entrambi i giovani sono stati estratti dal relitto dai soccorritori e trasferiti d'urgenza al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Salerno.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il cuore del ragazzo deludente più giovane ha smesso di battere poche ore dopo, decretando il decesso. L'altro ferito, un compagno di età similare, è stato ricoverato in condizioni critiche; le sue condizioni sono al momento sotto osservazione e la prognosi resta riservata, con gli specialisti che monitorano costantemente i parametri vitali e le eventuali lesioni interne





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