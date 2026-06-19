Incidente stradale a Treviso: vittima una bambina di 10 anni

Un grave incidente automobilistico è avvenuto a Treviso, in cui una Citroen C3 si è schiantata frontalmente contro un camion. La vittima più grave è stata una bambina di 10 anni, che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello in condizioni critiche.

Un grave incidente automobilistico è avvenuto a Treviso , in cui una Citroen C3 si è schiantata frontalmente contro un camion. La vittima più grave è stata una bambina di 10 anni , che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello in condizioni critiche.

L'incidente è stato seguito da un'intervista con la Premier Giorgia Meloni, che ha risposto alle accuse di Donald Trump. La Meloni ha dichiarato di non aver mai implorato Trump di fare una foto con lei, e di essere allibita dalle sue affermazioni.

Inoltre, la notizia riporta di un termovalorizzatore in costruzione a Roma, che ha portato alla luce un'antica strada nel cantiere di Santa Palomba. La notizia è stata accompagnata da altre notizie di attualità, tra cui l'estrazione del Lotto, la morte di Sara Ceccantini e la notizia di un incidente stradale in cui un uomo è stato ucciso da un malore





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