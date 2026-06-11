Incidente stradale e altri notizie

Un incidente stradale, la riforma della giustizia e la posizione dell'Iran in merito al nucleare sono alcuni dei temi trattati nell'articolo.

Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale. Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset, a quanto apprende l'Adnkronos l'amministratore delegato del Gruppo ne sarebbe uscito praticamente illeso.

L'impatto, avvenuto sulla provinciale tra Villasanta e Arcore, avrebbe causato solo lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione, l'autovettura su cui viaggiava Berlusconi, di ritorno dal suo ufficio, sarebbe stata colpita frontalmente da un altro veicolo che, dopo aver perso il controllo, avrebbe invaso la sua corsia di marcia. L'impatto ha distrutto la parte anteriore dell'auto e provocato l'apertura di tutti i sistemi di sicurezza. Nonostante la dinamica, Berlusconi non avrebbe riportato conseguenze significative.

Resta, infatti, confermata la sua presenza questa sera all'evento in programma nella sede di Mediaset per commemorare il padre, Silvio Berlusconi, nel terzo anniversario della sua scomparsa, insieme a tutti i collaboratori del Gruppo. La famiglia Berlusconi rilancia la riforma della giustizia. Barbara: 'Serve la responsabilità civile dei magistrati' Intervista con l'analista del Royal United Services Institute di Londra: 'I negoziati non sono saltati, ma adesso un eventuale accordo sarà ancora meno solido'.

Lo scenario più probabile è che 'l'Iran mostri una flessibilità di facciata sui dossier secondari, irrigidendosi invece sul nucleare. Nessuno dei due vuole una guerra totale, ma questo stallo non avvicina la tregua'. Meloni critica l'E3: 'I diversi formati europei creano confusione e debolezza





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