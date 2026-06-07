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Incidente stradale in Iraq: almeno 21 morti e 19 feriti

Cronaca News

Incidente stradale in Iraq: almeno 21 morti e 19 feriti
Incidente StradaleIraqNassiriya
📆6/7/2026 8:15 PM
📰Internazionale
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Un autobus passeggeri ha perso il controllo su un'autostrada vicino alla città meridionale di Nassiriya, in Iraq, causando un incidente in cui almeno 21 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite. Il primo ministro iracheno ha ordinato un'indagine sulle cause dell'incidente.

Almeno 21 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto domenica vicino alla città meridionale di Nassiriya , in Iraq .

Un autobus passeggeri ha perso il controllo su un'autostrada, ribaltandosi e prendendo fuoco. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha ordinato un'indagine sulle cause dell'incidente e ha diretto le autorità a presentare un rapporto sulle circostanze dell'accaduto. Gli incidenti stradali sono comuni in Iraq, dove l'eccesso di velocità, le cattive condizioni delle strade e l'inadeguata applicazione del codice della strada contribuiscono ad un elevato numero di vittime ogni anno

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