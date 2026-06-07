Incidente stradale in Iraq: almeno 21 morti e 19 feriti

Un autobus passeggeri ha perso il controllo su un'autostrada vicino alla città meridionale di Nassiriya, in Iraq, causando un incidente in cui almeno 21 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite. Il primo ministro iracheno ha ordinato un'indagine sulle cause dell'incidente.

Almeno 21 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto domenica vicino alla città meridionale di Nassiriya , in Iraq .

Un autobus passeggeri ha perso il controllo su un'autostrada, ribaltandosi e prendendo fuoco. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha ordinato un'indagine sulle cause dell'incidente e ha diretto le autorità a presentare un rapporto sulle circostanze dell'accaduto. Gli incidenti stradali sono comuni in Iraq, dove l'eccesso di velocità, le cattive condizioni delle strade e l'inadeguata applicazione del codice della strada contribuiscono ad un elevato numero di vittime ogni anno





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incidente Stradale Iraq Nassiriya Morti Feriti Autobus Indagine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragico incidente stradale a Pontedera: due giovani morti e un ferito graveUn terribile incidente stradale è avvenuto a Pontedera, in Toscana. Due giovani, di cui uno originario e residente nella città, hanno perso la vita dopo essere stati speronati e aver visto l'auto ribaltarsi. Un altro 18enne, che era con loro, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma. L'incidente è avvenuto quando i genitori sono andati a prendere i figli e un'amica in un locale. I due giovani aggressori li avrebbero inseguiti e speronati. Alla guida dell'auto coinvolta c'era un uomo di 43 anni, originario di Napoli ma residente a Sorbolo Mezzani, che si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cadelbosco sopra Crostolo.

Read more »

Incidente nel Varesotto: auto travolge 5 pedoni, morta 17enne e 4 feriti graviFerito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista (ANSA)

Read more »

Incidente nella galleria Fara: scontroauto-moto e incendio, chiuso il tunnel più lungo del FriuliScontro tra un'auto e una moto nella galleria Fara, con Successivo incendio. Il tunnel più lungo della regione è stato chiuso. In corso i soccorsi, temuta una vittima. Disagi al traffico con code chilometriche e itinerario alternativo.

Read more »

Incidente nel Varesotto: auto travolge 5 pedoni che andavano al lago, morta una 17enneFeriti gravi 4 amici (ANSA)

Read more »