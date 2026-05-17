Incidente stradale in Modena: mezzo investisce pedoni, tre contusi trasportati in ospedale

Un mezzo è finito contro due pedoni in un incrocio a Modena in una domenica alle ore 8.15, rendendo conto di almeno tre contusi trasportati in ospedale in condizioni critiche. Il sindaco ha ringraziato i cittadini che hanno aiutato a fermare l'investitore, prevenendo ulteriori conseguenze destructive. Parleremo in seguito della dinamica e delle cause che sono stateresponsible per questo sinistro

Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle ore 8.15 italiane di domenica. Tre contusi sono stati trasportati in ospedale, due di loro sarebbero in condizioni critiche.

Il sindaco di Modena, Alberto Bombana, a Tgcom24, ha ringraziato i quattro cittadini-eroi che hanno fermato l'investitore, evitando il peggio. Si cercano ulteriori notizie sulla dinamica del sinistro e sulle cause che lo hanno provocato. Copyright © 1999-2026 RTI S.p. A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p. A





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