Incidente stradale mortale per Marco Furini: uscito di strada con l'auto, aveva 34 anni

Un giovane appassionato di motori perde la vita in un incidente stradale a Castelmassa. L'auto esce di strada, il corpo viene sbalzato fuori: soccorsi inutili. Il cordoglio del sindaco e della comunità.

Marco Furini , 34 anni, è deceduto in un incidente stradale avvenuto durante la notte a Castelmassa , in provincia di Rovigo. Il giovane, che lavorava in una concessionaria ed era appassionato di motori, stava rincasando dopo aver partecipato a un evento per motociclisti seguito da un concerto elettronico.

Per cause ancora da accertare, la sua auto è uscita di strada e, a causa della violenza dell'impatto, Marco è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. I soccorsi del 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare nulla per salvarlo: il decesso è avvenuto all'istante. La notizia ha scosso la comunità locale, dove il giovane era ben conosciuto. Il sindaco di Castelmassa, Federico Ragazzi, ha pubblicato un messaggio di cordoglio su Facebook, esprimendo vicinanza alla famiglia e agli amici.

"A nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno voluto e che vogliono bene a Marco, porgendo le nostre più sentite condoglianze", ha scritto. Marco aveva una grande passione per le moto: sui suoi profili social numerose foto lo mostrano in sella a motociclette, avendo anche partecipato a gare per il team Malossi.

Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente. Al momento non si esclude che possano aver influito fattori come lo stato della strada, condizioni meteo avverse o un possibile malore del conducente. La perdita prematura di Marco ha lasciato un vuoto nella vita di coloro che lo conoscevano, e in queste ore si moltiplicano i messaggi di addio e di ricordo sui social network





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