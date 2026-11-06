Incidente Stradale Scoppito: Morte Roxana Puscasu in Collisione Autogrù

Tragico incidente sulla statale 17 a Scoppito: Roxana Puscasu, 27 anni, muore dopo la collisione con un'autogrù. Dinamica accidentale e blocco viario.

Il bilancio è stato di una vittima fatale a seguito di un violento incidente stradale avvenuto sulla Statale 17 nell'area di Sella di Corno. Roxana Puscasu, una giovane di 27 anni originaria della Romania e residente all' Aquila, ha perso la vita quando la sua autovettura si è schiantata frontalmente contro un' autogrù. L'impatto ha provocato il crollo del veicolo della ragazza, finendo sotto la struttura del mezzo pesante.

Dettagli Tecnici Collisione Statale 17

L'evento critico ha interessato il tratto km 15,100 della Strada Statale 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico", arteria fondamentale che collega la città dell'Aquila al comune di Antrodoco in provincia di Rieti. La dinamica ha visto l'automobile della vittima finire completamente sotto l'autogrù, con l'abitacolo subendo una deformazione gravissima e complessa. La struttura metallica del mezzo pesante ha schiacciato il comparto passeggeri, rendendo l'area interna inaccessibile e pericolosa per eventuali sopravvissuti o per le operazioni di estrazione.

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Le prime informazioni raccolte dalle autorità indicano che la collisione è avvenuta in modo frontale, generando una forza d'urto tale da distruggere la carrozzeria dell'auto privata. Non vi sono stati segni di sopravvivenza per la giovane donna, che è deceduta sul posto o durante i tentativi di soccorso immediato. La scena del crimine, inteso come luogo di incidente mortale, è stata immediatamente sigillata per preservare le tracce necessarie alle indagini successive.

Risposta Emergenze e Sicurezza Stradale

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, le forze dell'ordine locali e il personale dell'Anas. Il gruppo di intervento si è concentrato sulle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e sui rilievi tecnici necessari per comprendere le cause precise dello scontro. L'operazione di estricazione è stata descritta come delicata a causa della distorsione strutturale del veicolo finito sotto il mezzo pesante. I sanitari hanno lavorato per isolare l'area e garantire la stabilità dell'infrastruttura stradale durante le operazioni.

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La circolazione è stata temporaneamente interdetta in entrambe le direzioni di marcia, bloccando il traffico nel tratto interessato dall'incidente. Questo ha causato disagi significativi per gli automobilisti che percorrevano l'asse di collegamento tra Abruzzo e Lazio. La chiusura stradale è durata fino al completamento delle indagini preliminari e alla rimozione dei mezzi coinvolti, con l'obiettivo di restituire la viabilità alla normale fruibilità pubblica.

Vittima: Profilo Sociale e Carriera Professionale

Roxana Puscasu era una figura nota nel contesto sociale aquilano per la sua attività professionale nel settore sanitario e estetico. Lavorava come assistente alla poltrona nello studio dentistico dell'ex campione di rugby Carlo Caione, un personaggio pubblico di spicco nella regione. Questa sua posizione lavorativa la rendeva una persona ben inserita nella comunità locale, dove svolgeva mansioni di supporto tecnico all'interno di una struttura medica privata di riferimento. Prima di dedicarsi al lavoro presso lo studio dentistico, la giovane aveva trascorso anni come barista in un noto locale del centro storico dell'Aquila. Questa esperienza pregressa testimonia il suo radicamento nel tessuto sociale della città, dove frequentava e serviva una clientela variegata nel cuore della capitale d'Abruzzo. Il suo passaggio da una professione all'altra dimostra una traiettoria di vita attiva e integrata nella vita quotidiana della provincia dell'Aquila.

Indagini in Corso e Prossimi Sviluppi

Le cause precise dello scontro tra l'automobile e l'autogrù sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, analizzando le tracce presenti sulla carreggiata e ricostruendo la dinamica temporale dei movimenti dei veicoli coinvolti. La mancanza di dati definitivi impedisce al momento di indicare eventuali negligenze o errori di guida come cause uniche dell'incidente mortale.

Le famiglie coinvolte e i conoscenti della vittima stanno affrontando il trauma improvviso della perdita. La comunità locale, unita dal legame con la giovane Roxana Puscasu e dalla conoscenza della sua attività presso lo studio di Carlo Caione, attende con ansia gli esiti delle indagini ufficiali. La ricostruzione completa della dinamica avverrà solo al termine degli accertamenti tecnici, che potrebbero richiedere diversi giorni per essere finalizzati.