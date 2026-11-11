Incidente stradale sulla provinciale 330 nega patrimoni: viaggio di una coppia casata

Un violento scontro tra due autovetture sulla provinciale 330 tra Taviano e Marina di Mancaversa ha causato due morti, tra cui una coppia appena sposata, e tre feriti. L'incidente avviene il 11 novembre 2026, a 70 e 67 anni di età. Il tragico evento si svolge lungo la strada adiacente al settore agricolo.

Il 11 novembre 2026, un tragico scontro tra due veicoli sulla provinciale 330, tra Taviano e Marina di Mancaversa, ha provocato due vittime ed un gruppo di feriti. Le autovetture coinvolte erano una Punto e un'altra auto con una coppia di 28 anni appena sposati.

La tragedia, avvenuta circa a 10 km dal centro di Taviano, ha lasciato due morti, tra cui la coppia, e tre feriti, tra cui una giovane donna intrappolata all'interno di un'abitacolo e tre rovinati a 28 anni.

Dettagli dell'incidente e meccanismi di impatto

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Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto a pieno giro durante il pomeriggio, in un punto della provinciale dove la velocità è di legge fissata a 70 km/h. Le due automobili si sono scontrate frontalmente in una zona traffica semicadrata, provocando l'estrazione di entrambi gli occupanti delle vetture. La Punto, guidata da una coppia di 67 anni e 70 anni, residente a Taviano, è stata purecolata nei frattori, distruggendo l'abitacolo e la cabina di comando. I vigili del fuoco sono intervenuti entro 15 minuti dall'avvenimento, estrapolando i due sopravvissuti, inclusi gli sposi, dall'autonave e trasportandoli a vie di emergenza.

Posizioni e dichiarazioni delle autorità

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Le forze dell'ordine hanno dichiarato di aver iniziato un'operazione di ricostruzione della dinamica dell'incidente, recuperando i punti di impatto e i resti delle lamiere delle due vetture per elaborare una perizia. La polizia locale ha anche apert. il documento Gendarmeria, che specifica il ruolo delle vite involventi. "Stiamo verificando l'eventuale responsabilità di una sorta di accelerata ad un aumento costante di velocità. "Ha affermato la caposquadra di San Nicola, evidenziando l'importanza di evitare facilmente questo tipo di incidenti.

Impatto reale e prospettive future

Con le vittime della coppia giovane ancora in trattamento, e con la didattica scelta di non reportare l'incidente sulla radio, le autorità hanno ammonito all'adozione di una maggiore sensibilità tra i conducenti. L'impulso per le autorità locali è dovuto alla pubblica attesa di un intervento stringente di controllo viario per rendere la strada più sicura. Nelle prime settimane vengono programmati controlli di sicurezza stradale con radio filari e un sistema di sorveglianza per il veicolo di emergenza. La regione aprirà il procedimento anche alla firma di provvedimenti per la sicurezza delle accordi e la transizione dazi sl.

Il tragico scricchiolo, simile all'evento nella provincia dell'Abruzzo, ha dimostrato la necessità di emergere i cuciuta per capidade di aller Aspettete di esaurire la risposta del futuro e l'operatività delle loro costruzioni rendendo di più, credo di essere in cottura appena in una del Ca.