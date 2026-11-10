Incidente sull'autostrada A1 in Bulgaria: decine di veicoli coinvolti nella nebbia

Sulla A1 tra Sofia e Burgas, decine di veicoli sono stati coinvolti in un incidente nella nebbia e cinquanta feriti sono stati trasportati in ospedale.

Un grave incidente stradale ha coinvolto decine di veicoli sull'autostrada A1 in Bulgaria, lungo il tratto che collega la capitale Sofia alla città di Burgas, nell'est del Paese. Il sinistro si è verificato in un tratto avvolto dalla nebbia e ha causato vittime mortali, come riferito dal primo ministro Rumen Radev. Secondo quanto riportato dai media internazionali, sul posto sono intervenuti forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale sanitario.

Le immagini diffuse dai media locali mostrano auto e camion ammassati lungo le sei corsie dell'autostrada. Molti mezzi risultano distrutti, ribaltati o finiti fuori strada, con danni estesi su entrambi i sensi di marcia.

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Cause dell'incidente e operazioni di soccorso sulla A1

Il segretario generale del ministero dell'Interno bulgaro, Lyubomir Nikolov, ha indicato la nebbia come probabile causa dell'incidente. Secondo la ricostruzione preliminare, il disastro sarebbe stato innescato dallo scontro tra un autobus e un camion lungo la carreggiata in direzione di Burgas.

Il ministero dell'Interno ha comunicato che cinquanta persone ferite sono state trasportate in ospedale. Parlando con i giornalisti sul posto, l'ispettore capo Todor Mishinev, della direzione regionale del ministero dell'Interno di Yambol, ha riferito all'emittente Nova Tv che alcune persone risultavano ancora intrappolate all'interno dei propri veicoli.

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Mishinev ha spiegato che la priorità in questo momento è rappresentata dalle operazioni di soccorso. Gli accertamenti investigativi e le procedure previste dalla legge saranno avviati solo al termine dei soccorsi.

Le reazioni del governo bulgaro e della Commissione europea

Il primo ministro Rumen Radev ha definito l'accaduto una tragedia nella dichiarazione rilasciata durante la visita in Bulgaria della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Radev ha reso noto di aver disposto l'invio di velivoli per trasportare i feriti e ha annunciato la sua intenzione di recarsi personalmente sul luogo dell'incidente.

Ursula von der Leyen ha comunicato che interromperà anticipatamente la sua visita nel Paese. Nel suo messaggio ha espresso il proprio profondo cordoglio e ha reso omaggio alle squadre di soccorso impegnate sull'A1.

Impatto sulla viabilità e prossimi passi dell'inchiesta

L'incidente ha causato il blocco di ampi tratti dell'autostrada A1, un'arteria che collega la capitale Sofia alla città portuale di Burgas. Le autorità non hanno ancora fornito un quadro definitivo dei tempi di riapertura della carreggiata.

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Le autorità hanno precisato che, una volta concluse le operazioni di soccorso, il ministero dell'Interno avvierà gli accertamenti investigativi per chiarire la dinamica completa dello scontro tra l'autobus e il camion. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle date delle prossime verifiche.