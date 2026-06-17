Incidente sulla Cristoforo Colombo: Beatrice Bellucci perde la vita a causa dell'eccesso di velocità

La perizia della Procura ricostruisce il tragico incidente sulla Cristoforo Colombo, dove Beatrice Bellucci ha perso la vita. Secondo gli accertamenti, le auto coinvolte viaggiavano a quasi il doppio del limite consentito. L'ingegnere Mario Scipione, incaricato dai magistrati, ha concluso che se le auto avessero rispettato i 50 km/h, Beatrice si sarebbe salvata.

La perizia della Procura ricostruisce il tragico incidente sulla Cristoforo Colombo , dove Beatrice Bellucci ha perso la vita. Secondo gli accertamenti, le auto coinvolte viaggiavano a quasi il doppio del limite consentito.

L'ingegnere Mario Scipione, incaricato dai magistrati, ha concluso che se le auto avessero rispettato i 50 km/h, Beatrice si sarebbe salvata. La Mini Cooper procedeva a circa 97 km/h e la BMW Serie 1 a circa 95 km/h. L'eccesso di velocità ha trasformato un contatto laterale in una tragedia. Le testimonianze degli automobilisti descrivono una scena allarmante, con vetture che sfrecciavano ad alta velocità e sorpassi azzardati.

La ricostruzione effettuata attraverso telecamere e video mostra l'urto tra le due vetture, che hanno perso il controllo e sono finite contro un albero. La perizia ha anche analizzato la presenza dell'albero a ridosso della carreggiata e l'assenza di una barriera di protezione.

Tuttavia, secondo il consulente, la collisione sarebbe stata comunque inevitabile una volta perso il controllo del veicolo





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