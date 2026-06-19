Incidente tragico a Platì: madre investe figlia di tre anni mentre fa la retromarcia

Un'auto ha investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia. I soccorsi non sono riusciti a salvarla.

Un tragico incidente si è consumato la sera del 16 giugno a Platì, in provincia di Reggio Calabria, dove una donna ha investito accidentalmente la figlia, di tre anni, mentre faceva la retromarcia con la propria auto.

Dobbene, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. Dopo avere avvertito la Procura di Locri, i carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si è trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.

Sui social, il sindaco Giovanni Sarica ha espresso il messaggio di cordoglio personale e dell'amministrazione comunale: 'Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l'intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere.

È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore'. In registrazione l'analisi del testo su Pavese e Brancati. Immaginate di avere la possibilità di scrivere una lirica o una poesia sul tramonto.





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