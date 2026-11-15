Incidente Treviso: auto ribaltata in galleria, grave donna incinta

Grave incidente stradale a Treviso con auto ribaltata in galleria. Famiglia decimata e donna incinta all'ottavo mese in condizioni critiche, allarme maltempo.

Una drammatica collisione stradale ha segnato le ore recenti a Treviso, dove un veicolo ha perso il controllo all'interno di una galleria, terminando la sua corsa nel fosso laterale. L'impatto violento ha causato il ribaltamento dell'auto, generando un' emergenza sanitaria che ha impegnato immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi sul posto. La dinamica dell'incidente ha lasciato tre persone ferite, di cui due in condizioni estremamente gravi e una in pericolo di vita.

Dettagli dell'incidente e soccorsi

Sul luogo dello schianto sono intervenuti rapidamente reparti della polizia stradale e della polizia locale, coordinando le operazioni con i vigili del fuoco della città veneta. La presenza di tre ambulanze era indispensabile per gestire l'evacuazione dei passeggeri, coinvolti in un evento che ha suscitato grande allarme tra i viaggiatori dell'autostrada. I soccorritori hanno dovuto operare con grande cautela a causa della conformazione stretta della galleria e delle condizioni meccaniche del veicolo danneggiato.

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Il bilancio delle vittime è pesante e coinvolge una famiglia di quattro membri viaggianti su una Jaguar. I membri deceduti sono stati identificati come Antonio, la madre Annamaria, la zia Carmela e la compagna Barbara. La notizia della scomparsa di questi quattro cittadini ha profondamente scosso la comunità locale, accentuando il peso umano di questa tragedia stradale.

Condizioni critiche dei sopravvissuti

Tra i sopravvissuti al ribaltamento vi è una donna incinta all'ottavo mese, la cui salute è stata descritta come grave. La condizione della futura mamma richiede monitoraggio medico intensivo per garantire la sicurezza del feto, considerata la delicatezza del periodo di gestazione. Accanto a lei, anche una bambina è risultata ferita durante l'urto, necessitando di cure specialistiche pediatriche immediate dopo il rilascio dall'ambulanze.

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Un altro uomo, parte del gruppo familiare, è stato altresì riportato in condizioni gravi presso le strutture ospedaliere della zona. Le indagini della polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta che ha portato il conducente a perdere il controllo del mezzo all'interno della galleria, verificando eventuali cause meccaniche o errori di guida. L'uso del termine 'pirata della strada' nel linguaggio giornalistico iniziale suggerisce una forte imprevedibilità degli eventi.

Impatto emotivo e contesto sociale

La tragedia di Treviso si inserisce in un contesto di forte tensione emotiva, aggravato dalle recenti previsioni meteorologiche che hanno segnato l'Italia. La presenza di cicloni e maltempo, con piogge forti e nubifragi fino al 19 novembre, potrebbe essere un fattore ambientale da valutare nelle indagini, sebbene la causa principale resti l'incidente in galleria. La comunità attende aggiornamenti ufficiali sulla condizione dei sopravvissuti, specialmente della donna incinta.