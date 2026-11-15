Incidente Via Vecellio: Fiat Punto ribaltata, gravissima la donna incinte

Grave tamponamento in via Vecellio: un SUV ha colpito una Fiat Punto fermando due donne incinte. Una partorirà d'urgenza in terapia intensiva mentre la polizia indaga su una possibile banda.

Un violento incidente stradale si è verificato in via Vecellio, provocando il ribaltamento di una Fiat Punto e lasciando in gravi condizioni due donne incinte a bordo. L'automobile, che risultava ferma al centro della carreggiata e pronta a svoltare a sinistra, è stata centrata frontalmente da un veicolo di tipo SUV. Lo schianto è stato di tale violenza da intrappolare la maggior parte degli occupanti all'interno della vettura distrutta, con l'unica eccezione di un uomo che è uscito dall'auto indenne.

Dinamica dello scontro e fuga dei responsabili

Secondo le prime ricostruzioni disponibili degli inquirenti, la Fiat Punto era posizionata al centro della carreggiata quando è stata investita dal SUV. Dopo l'impatto, i tre occupanti dell'auto responsabile sono fuggiti a piedi, abbandonando il mezzo sul luogo dell'incidente. La fuga ha lasciato sul posto il veicolo tamponatore, che è stato immediatamente isolato dalle forze dell'ordine per consentire le necessarie verifiche tecniche e investigative. L'ipotesi di lavoro dei poliziotti orienta verso la possibilità che a bordo del SUV vi fosse una banda di ladri intenti a commettere un furto o un furto con scasso, giustificando la fuga precipitosa.

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Emergenza medica per le vittime e parto cesareo

All'interno della Fiat Punto, oltre all'uomo incolume, viaggiavano due sorelle, entrambe incinte, di ventidue e ventisei anni, accompagnate da una bambina piccola. Le condizioni di salute delle due giovani madri sono critiche, richiedendo un intervento chirurgico immediato. Nello specifico, per la diciannovenne all'ottavo mese di gravidanza è stato necessario eseguire un parto cesareo d'urgenza per salvare la vita del neonato e della madre. Entrambe, mamma e figlia, sono state trasportate d'urgenza in terapia intensiva per seguire le cure specialistiche necessarie.

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Nuove prove a carico nella caccia ai fuggitivi

Le indagini sono ora focalizzate sull'analisi approfondita del SUV abbandonato sul posto. Durante le perquisizioni, i carabinieri e la polizia hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso nascosti strategicamente tra i sedili del veicolo. La presenza di questi attrezzi rafforza notevolmente l'ipotesi che i conducenti siano membri di una banda criminale organizzata. Le forze dell'ordine stanno procedendo con verifiche approfondite sul mezzo per ricostruire ogni dettaglio del viaggio che ha portato allo scontro violento.

Rescue e conseguenze per le vittime

I vigili del fuoco hanno lavorato con grande tempestività per estrarre gli occupanti della Fiat Punto rimasti intrappolati nelle lamiere. L'operazione di salvataggio ha richiesto tempi lunghi a causa della deformazione della carrozzeria. Attualmente, la situazione clinica delle donne resta delicata e le famiglie sono sotto shock per la gravità dei fatti avvenuti. Le autorità stanno raccogliendo tutte le testimonianze possibili per identificare con certezza gli autori della fuga e del possibile crimine associato.