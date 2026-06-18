Una 23enne è stata aggredita e portata fuori dal suo appartamento nel pieno turno di una rapina. L'uomo è stato arrestato e si scopre essere un richiedente asilo con sospetto di problema psichiatrici.

Il terribile episodio si è verificato il mercoledì 17 giugno nelle vicinanze di Bergamo . Una giovane residente di 23 anni, abitante di un appartamento al primo piano in un complesso residenziale, si trovava sola quando un uomo di provenienza tunisina riuscì a superare la recinzione e a forzare l'entrata con la porta a vetri.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'aggressore intendeva rubare denaro o oggetti di valore, ma l'incontro inaspettato con la giovane portò a un rapido e violento scontro. Una volta all'interno, l'aggressore faticò a trovare un modo per imprigionare la ragazza; al termine di un breve scambio di forze, la spingé fuori verso il giardino, dove la raggiunse, la implacò e iniziò a mettere in pericolo i suoi elementi di valore.

Fortunatamente la voce di una vicina venne ora e l'intervento di un altro abitante del quartiere chiese immediatamente aiuto. Nel frattempo la polizia locale, al primo richiamo, intervenne con la sua unità locale, arrestò il colpevole e lo portò in caserma per questioni di identificazione. L'indagine ha rivelato che l'uomo è un richiedente asilo in Italia, con sospetti di patologie psichiatriche in atto.

All'arrivo sul luogo, i vigili del fuoco, con l'assistenza dei servizi di emergenza sanitaria, offrirono soccorsi alla giovane. La ragazza fu teatro di un udito intenso e di traferte acute, lasciando la zona di stato d'asticimento. È stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti finali e a oggi resta nella zona di stato d'asticimento.

Il suo padre aveva riferito a un intervistato da parte del quotidiano Il Giorno, che la figlia affrontava una chiamata di emergenza che aveva scatenato un brio di fuga. La vicina d'ultimo ordine, affermava, tremava. L'intervento rapido ha salvato il futuro della ragazza e gli agenti di polizia purtroppo non hanno potuto salvare l'individuo, che mostrava ostilità e timidezza per provare la reciprocità con la vicina.

La vicenda ha suscitato un certo fermento tra i residenti e i funzionari comunali, che hanno riusciuto a far luce su un inserto di risultati su cos'è che si sta accumulando nella zona. In particolare i dislocamenti di popolazione in risposta all'ultima amministrazione, che ha closo un nuovo programma di abbonamenti di vittime di przunni, si è distinto via non per la ricerca conservatie di cittadini istanti e la forma di azione per la prevenzione delle criminalità.





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