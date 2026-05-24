Incidenti durante il derby della Mole: tifoso ferito in condizioni critiche e scontri tra ultras

La giornata di campionato di Serie A viene segnata da gravi incidenti avvenuti durante il derby della Mole tra Torino e Juventus, caratterizzati da scontri tra gli ultras e la presenza di un tifoso ferito in condizioni critiche. Anche il calcio d'inizio del derby è stato posticipato per motivi d'ordine pubblico.

L'ultima giornata del campionato di Serie A viene rovinata da gravi incidenti che si sono verificati a ridosso del fischio d'inizio del derby della Mole tra Torino e Juventus .

Un tifoso di 45 anni si trova rivoverato in condizioni critiche dopo essere stato ferito nei violenti scontri tra gli ultras delle due squadre divampati nel tardo pomeriggio nei pressi dello stadio Olimpico grande Torino. La decisione del tifo organizzato della Juventus è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti degli spalti per trasferirsi nell'antistadio, svuotando di fatto l'anello riservato.

Il calcio d'inizio è stato posticipato per motivi di ordine pubblico mentre le altre gare sono iniziate





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