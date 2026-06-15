Incidenti in volo: il bombardiere russo Tu-22M3 si schianta in Siberia senza vittime

Un Tu-22M3, noto come "Backfire", è precipitato durante un addestramento nella regione di Irkutsk, in Siberia. L'equipaggio è riuscito a espellersi senza danni, mentre le autorità hanno avviato le operazioni di soccorso e di recupero dei resti dell'aeromobile.

Un bombardiere strategico russo del modello Tu-22M3 si è abbattuto nella regione di Irkutsk , nel profondo della Siberia, durante un volo di addestramento effettuato lunedì mattina, secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa della Federazione Russa.

L'aereo, noto con il nome in codice NATO "Backfire", è una versione modernizzata del bombardiere supersonico di epoca sovietica Tu-22 ed è stato impiegato in numerose operazioni militari negli ultimi anni, tra cui le campagne in Siria e il conflitto in Ucraina. Il Tu-22M3 è in grado di trasportare sia missili da crociera Kh-22 - conosciuti anche con la designazione NATO "AS-4 Kitchen" - sia missili ipersonici Kinzhal, capaci di raggiungere velocità superiori a Mach 5, rendendolo una delle piattaforme più temute tra gli apparati di attacco a lungo raggio della Russia.

Secondo le riprese circostanziate sui social media, il velivolo è precipitato in una zona densamente boscata situata non lontano dalle sponde del fiume Angara, generando una colonna di fumo considerevole che è stata rapidamente amplificata dalle testimonianze online. Le immagini mostrano l'aereo in una brusca discesa a picco, seguita da un forte impatto sul suolo, ma non vi è alcuna evidenza di coinvolgimento di civili o danni alle infrastrutture circostanti.

L'intera operazione di volo si stava svolgendo senza carico bellico, il che ha limitato le conseguenze di eventuali esplosioni residue. L'intervento dell'interfaccia di emergenza è stato tempestivo: il governatore della regione di Irkutsk, Igor Kobzev, ha confermato che i soccorsi e il personale medico sono arrivati sul luogo del sinistro poco dopo il crash, offrendo assistenza agli equipaggianti.

Il Ministero della Difesa, tramite l'agenzia di stampa Interfax, ha dichiarato che tutti i membri dell'equipaggio sono riusciti a espellersi in sicurezza grazie all'attivazione dei sistemi di eiezione di emergenza, senza riportare ferite gravi né rischi per la loro salute. La rapida evacuazione ha evitato ulteriori complicazioni e ha permesso di concentrarsi sul recupero dei resti dell'aeromobile e sulle operazioni di sicurezza nella zona.

Questo incidente, sebbene privo di vittime umane, solleva interrogativi sulla sicurezza operativa dei velivoli veterani impiegati in esercitazioni quotidiane, soprattutto in contesti geograficamente complessi quali la regione siberiana, dove le condizioni meteorologiche e il terreno impervio possono rappresentare fattori di rischio non trascurabili





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