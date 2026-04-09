Incidenti sul lavoro in aumento a febbraio, ma calano i decessi: l'analisi Inail

I dati provvisori Inail di febbraio 2026 rivelano un aumento degli incidenti sul lavoro (+2,4%), ma una diminuzione dei decessi (-27,8%). L'analisi mostra differenze significative per settore, territorio ed età.

A febbraio si registra un aumento degli incidenti sul lavoro, pari al +2,4%, secondo i dati provvisori Inail del 2026, ma si osserva al contempo una diminuzione significativa dei decessi, con un calo del -27,8%. Un'analisi dettagliata rivela dinamiche complesse e differenziate a livello settoriale e territoriale. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro, escludendo gli studenti, sono state 63.112, in crescita rispetto alle 61.

641 del febbraio 2025, allo 0,9% rispetto al 2023, ma in calo rispetto agli anni precedenti, evidenziando una tendenza decrescente nel lungo periodo. Il settore dei Servizi di alloggio e ristorazione mostra un incremento degli infortuni del +4,3%, mentre altri settori, come la Sanità e assistenza sociale e il comparto Manifatturiero, registrano diminuzioni. Le patologie di origine professionale denunciate aumentano del 14,2%, raggiungendo quota 17.036, sottolineando una crescente attenzione verso le malattie legate all'attività lavorativa.\L'analisi territoriale mostra variazioni significative: mentre il Nord-Est registra una diminuzione delle denunce, le regioni del Centro, delle Isole, del Nord-Ovest e del Sud mostrano un aumento degli incidenti. In particolare, il Lazio presenta un incremento del +22,0%, seguito dalla Sicilia (+9,7%) e dalla Valle d'Aosta (+9,3%), mentre la provincia autonoma di Bolzano e il Molise registrano i decrementi maggiori. L'analisi per fasce d'età rivela incrementi significativi nelle classi 60-69 anni (+8,0%) e 15-39 anni (+5,2%), indicando una possibile esposizione al rischio più elevata per queste categorie di lavoratori. Gli infortuni in itinere, ovvero quelli che avvengono durante il tragitto casa-lavoro, mostrano un aumento dell'8,5%, con variazioni settoriali: Industria e servizi mostrano un aumento dell'8,2%, mentre l'Agricoltura registra un calo. Queste dinamiche evidenziano la necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre il numero di incidenti e decessi, con particolare attenzione alle aree geografiche e ai settori più a rischio. \I dati Inail evidenziano quindi un quadro in chiaroscuro. Da un lato, l'aumento degli incidenti complessivi richiede un'azione immediata per rafforzare le misure di prevenzione e protezione. Dall'altro, la diminuzione dei decessi suggerisce che alcune misure di sicurezza stanno dando i loro frutti, ma non sono sufficienti a invertire completamente la tendenza negativa. L'analisi dettagliata per settore e territorio permette di focalizzare gli interventi in modo più efficace, individuando le criticità e le aree di intervento prioritario. L'incremento delle patologie professionali, inoltre, impone una maggiore attenzione verso la salute dei lavoratori e l'adozione di misure per prevenire l'insorgenza di malattie legate al lavoro. In definitiva, i dati Inail rappresentano un importante strumento per monitorare l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, ma è fondamentale che vengano tradotti in azioni concrete per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e salubre per tutti i lavoratori





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