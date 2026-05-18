Incontrarsi sulle interpretazioni, la nuova direttiva su salario e parità di genere espelle opere domestiche e contratti intermittenti

Il testo finale della direttiva europea sul salario e la parità dei generi inclusi contratti di lavoro domestico e lavoro intermittente. Inoltre, si propone di chiarire i termini 'stesso lavoro' e 'ruolo' e fornire informazioni sulle quote retributive medi

Il testo definitivo restringe il campo di applicazione rispetto alla vocazione universale della Direttiva europea, escludendo espressamente i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente, mentre la Commissione aggiunge che il fatto che la discontinuità sia elemento caratterizzante del lavoro intermittente rende evidente che la discriminazione potrebbe annidarsi nella frequenza delle chiamate e nell’orario in cui sarebbe richiesta la prestazione.

Inoltre, si chiede di chiarire esplicitamente su quale soggetto ricadino gli obblighi di trasparenza salariale per i lavoratori in somministrazione e di fornire un chiarimento sulle quote retributive medi che la lavoratrice può conoscere per verificare eventuali differenze ingiustificate. La legge, inoltre, fa riferimento al concetto di ‘stesso lavoro’ e ‘ruolo’, restringendo il perimetro di comparazione rispetto alla mansione e alle mansioni specifiche per ridurre significativamente il rischio di contenzioso.

Tuttavia, queste interpretazioni potrebbero Indurre alcune aziende ad approfittare di queste incertezze per fornire informazioni parzial





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